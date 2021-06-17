疫苗接種後死亡頻傳 新北長者施打意願大打折

新北市15日開放85歲以上長者接種疫苗，預計3天施打率可達6成，前2天都有達標，但昨天下午傳出首名死亡案例後，民眾施打意願打折，截至今日上午總計只打45％，侯友宜不諱言，確實長者死亡的案例透過新聞報導，有影響到民眾施打意願。

據新北統計，前2天共打2萬6707名在籍長者，占比約當天預計施打人數6成，長照機構與洗腎患者也已打1萬1800人。然而在陸續傳出死亡案件後，截至今日上午，新北原預計要打9030人，只打到4100人，施打率45％，比例少掉4分之1。

侯友宜表示，由於新聞報導，確實對民眾施打疫苗上有影響，也會請相關單位盡速調查清楚死者死因，在施打族群上去區分讓民眾安心，也會再注意醫生問診狀況。

侯友宜認為，雖然數字下降，但下降有限，留下疫苗數量不多，且明日會有不在籍者施打，預估若有不在籍者預約，施打率會相對提高。

除明天開放打85歲非在籍長者外，新北周末也會開放82到84歲、72到74歲原住民長者施打，侯友宜認為，對長者施打要求穩、有安全，就算疫苗只剩1平都要嚴格管控，加上還第1到3類施打，能不能再把施打年齡下修會再適度調配。

談到可否解封，侯友宜說，新北還有很長路要走，就他看來沒有樂觀權利、沒有放鬆本錢更不能掉以輕心，降到10例以下解除三級警戒是中央規定，新北每天都在50例以上，還沒到解除條件，大家繼續努力才是應有態度。