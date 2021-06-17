快訊

三立「鄭知道了」8員工快篩結果出爐 鄭弘儀今晚照常主持

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫苗接種後死亡頻傳 新北長者施打意願大打折

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市至今5人在施打疫苗後死亡，讓不少原先要打疫苗的長者卻步。圖／三峽區公所提供
新北市至今5人在施打疫苗後死亡，讓不少原先要打疫苗的長者卻步。圖／三峽區公所提供

新北市15日開放85歲以上長者接種疫苗，預計3天施打率可達6成，前2天都有達標，但昨天下午傳出首名死亡案例後，民眾施打意願打折，截至今日上午總計只打45％，侯友宜不諱言，確實長者死亡的案例透過新聞報導，有影響到民眾施打意願。

據新北統計，前2天共打2萬6707名在籍長者，占比約當天預計施打人數6成，長照機構與洗腎患者也已打1萬1800人。然而在陸續傳出死亡案件後，截至今日上午，新北原預計要打9030人，只打到4100人，施打率45％，比例少掉4分之1。

侯友宜表示，由於新聞報導，確實對民眾施打疫苗上有影響，也會請相關單位盡速調查清楚死者死因，在施打族群上去區分讓民眾安心，也會再注意醫生問診狀況。

侯友宜認為，雖然數字下降，但下降有限，留下疫苗數量不多，且明日會有不在籍者施打，預估若有不在籍者預約，施打率會相對提高。

除明天開放打85歲非在籍長者外，新北周末也會開放82到84歲、72到74歲原住民長者施打，侯友宜認為，對長者施打要求穩、有安全，就算疫苗只剩1平都要嚴格管控，加上還第1到3類施打，能不能再把施打年齡下修會再適度調配。

談到可否解封，侯友宜說，新北還有很長路要走，就他看來沒有樂觀權利、沒有放鬆本錢更不能掉以輕心，降到10例以下解除三級警戒是中央規定，新北每天都在50例以上，還沒到解除條件，大家繼續努力才是應有態度。

侯友宜 疫苗

延伸閱讀

侯友宜口誤要發死亡確診者「獎金」 四叉貓貼文引熱議

新北為居家快篩產業媒合實驗 但中央指引還沒公布

新北解除三級警戒 侯友宜：沒想像的樂觀

疫苗開打新北3人死亡 侯友宜：目前長輩施打率不受影響

相關新聞

疫苗接種後死亡頻傳 新北長者施打意願大打折

新北市15日開放85歲以上長者接種疫苗，預計3天施打率可達6成，前2天都有達標，但昨天下午傳出首名死亡案例後，民眾施打意...

基隆、瑞芳、貢寮2萬6千戶大停水1天 23日汰換舊管線

因應瑞芳台二線汰換舊管工程，自來水公司第一區管理處今天表示，基隆、瑞芳、貢寮2萬6千戶將在23日停水1天汰換舊管線 ，請...

預約疫苗每半小時劃分區間？ 北市改以1小時為原則

北市府改善網路預約系統增設預約區間，但有里長發現，沒看到原先說的以半小時為一個時段劃分。北市府表示，醫院以1小時為區間劃...

北市還剩2萬8千位長者名額 柯文哲：拜託上網登記疫苗

北市這波開打80歲以上、新北開打82-84歲，由於不須設籍，是否會有許多新北市民來到台北市預約疫苗。台北市長柯文哲表示，...

萬芳高中斜坡陡 熱心民眾組織愛心車隊接送長輩打疫苗

北市長輩施打亂象叢生，有民眾抱怨文山區萬芳高中施打地點斜坡陡峭，長者拄著拐杖前往會不便，根本折磨老人家，市府事後趕緊加派...

防疫旅館遭檢舉違規收一般客 新北：罰50萬、勒令停業

位在新北市淡水區的蘊泉庄旅館，在去年3月向新北市府申請做為防疫旅館，但被檢舉去年9月違規接待一般旅客，新北市觀光旅遊局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。