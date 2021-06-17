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防疫辛苦 各界送點心到汐止疫苗接種站

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
疫苗開打，汐止各界也陸續送溫暖，崇德里的里民也送大腸麵線到汐止疫苗接種站。 圖／觀天下有線電視提供
疫苗開打，汐止各界也陸續送溫暖，崇德里的里民也送大腸麵線到汐止疫苗接種站。 圖／觀天下有線電視提供

這個星期疫苗開打，包括醫護及相關防疫人員都很辛苦，所以，各界也陸續送溫暖，包括汐止的善琴慈惠堂送水和點心，另外，崇德里的里民也送大腸麵線到汐止疫苗接種站，給辛苦為長輩們打疫苗的工作人員加油打氣。

善琴慈惠堂主陳雪嬌說，防疫期間希望儘量幫忙第一線人員，他們非常的辛苦，不管是酒精還是物資，只要是能做到的是，善琴慈惠堂一定會去做，除了送水到汐止疫苗接種站，也會送酒精給消防單位，也希望疫情能夠趕快過去，讓大家恢復原本的生活。

另外，住在崇德里的里民，平時在觀光夜市做生意，防疫期間也希望能儘一份力，所以，也請里長媒合，利用下午時間早早到店裡頭煮麵線等相關食材，接近三點半開始分裝，送到汐止疫苗接種站，一碗碗的麵線讓這幾天忙著為長輩們注射疫苗的醫護及工作人員當下午茶。

店家說，疫情期間一直在想自己能幫上什麼忙，想到能夠做的就是提供一些餐點給在第一線的防疫人員，希望他們在辛苦之餘還能享受到我們精心提供的食物。

崇德里長蘇宏杰指出，崇德里的里長同時也是汐止觀光夜市的好先生麵線的老闆，有感於大家對防疫的辛苦，特地準備點心慰勞在汐止疫苗接種站現場辛苦的工作人員，非常感謝他們把現場流程動線安排的很順暢，讓老人家打疫苗不必等待。

汐止區公所工務課長石仲維表示，疫苗接種期間大家都很辛苦，也接收到很多里民熱情送來物資的協助，比如點心、水、飲料、麵線等等，都給我們工作人員很大的鼓勵，也代表區公所感謝各界的協助，給予很大的鼓勵。

疫苗 汐止

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