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全國大南瓜比賽取消 瓜農明年要續拚紀錄

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
110年全國大南瓜比賽取消，瓜農希望明年可以再拼大南瓜的重量新紀錄。 圖／紅樹林有線電視提供
110年全國大南瓜比賽取消，瓜農希望明年可以再拼大南瓜的重量新紀錄。 圖／紅樹林有線電視提供

110年全國大南瓜比賽，受到新冠肺炎疫情爆發影響，活動取消，淡水農會為要關心瓜農，將會向新北市府農業局申請農民紓困幫助受到影響的瓜農，雖然受到疫情影響沒了比賽，瓜農仍認為防疫健康安全比較重要，種下去了就是享受成長過程，也希望明年可以再拼大南瓜的重量新紀錄。

瓜農林建訓表示，今年因為時間關係無法花許多心力來看顧農場裡頭的大南瓜，導致瓜食蠅蟲害嚴重叮咬南瓜，農場裡有四顆大南瓜就爆掉2顆目前剩下的最重目測也只有六百多台斤。

對此農會表示，將會向新北市府農業局來申請農民紓困幫助受到影響的瓜農。

淡水農會總幹事高忠表示，這些準備比賽的南瓜從年初就投入許多心力，在南瓜的培養與種植，因此針對農民所種出來的成果也會依照成績來給予獎勵，雖然沒有展示活動，但也可以藉由補助來鼓勵農民。

瓜農表示，雖然受到疫情影響沒了比賽，但沒關係，防疫健康安全比較重要，種下去了就是享受這過程，也希望明年可以再拼大南瓜的重量新紀錄。

農民 淡水

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