未落實防疫被休市 汐止中正市場外攤改善求復市

本土疫情爆發，傳統市場成了防疫重點，不過，汐止的中正市場外攤因為沒有落實防疫，所以，新北市政府要求休市三天，這幾天區公所也協同警方稽察，有沒有違規擺攤，不過，現在沒辦法做生意，也讓裡頭4、5百個攤商很擔心，現在也尋求團結，希望在限期內提出改善方案，趕快復業。

主要是因為之前市府市場處現場稽查，發現中正市場外攤，沒有有效進行出入口人流及防疫管制，採買人潮多沒有人流引導，儘管連續兩天共開出了上百張稽查單，還是無法落實人流控管等防疫作為，所以，新北市政府要求中正市場外攤6/16到6/18日休市3天，這也讓攤商們很緊張，而這三天市場處、公所、警方也到場稽查，除了外攤不能擺，針對店家部分雖然沒有停業，但也要求不能擺出騎樓，店家都配合改善。

汐止中正市場外攤包括店家，差不多五百攤，停業三天完全不能做生意，也讓攤商們很擔心，因為，市府也給了期限，必須在6/17日整合提出改善方案審核通過，才能復業，所以，目前也在尋求攤商們的共識，做出人流及相關防疫計劃。

攤商李先生說，市場被停業大家都很緊張，就是因為出入口的防疫工作沒有做好，現在就是出入口要有兩個人站崗，攤商們要團結起來想辦法到底要請誰來站崗，把防疫作做好，讓大家可以復業。市場處有給期限，就是要在今(17)日中午之前先送件，審核過的話，這星期六就可以復業，如果沒過，星期六就還是不能開業。

汐止區長陳健民指出，汐止中正市場外攤這個星期三、四、五，因為無法達到防疫要求，所以，連續三天休市，這幾天市府市場處也都有派人到現場做了解，而根據市府市場處表示，未來中正市場外攤要復業的話，必須攤商大家要有一個共識，針對防疫的相關作為提出改善方案，送到市場處審核，通過後才能復業。