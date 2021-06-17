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金山警護醫護 演練醫院暴力防治超逼真

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山警分局與台大醫院金山分院合作辦理醫院暴力防治演練，過程太逼真，一度讓路過民眾以為是真的發生傷害事件。 圖／紅樹林有線電視提供
金山警分局與台大醫院金山分院合作辦理醫院暴力防治演練，過程太逼真，一度讓路過民眾以為是真的發生傷害事件。 圖／紅樹林有線電視提供

日前在新北市發生第一線醫護人員被新冠肺炎確診患者傷害事件，為了要用行動守護醫護人員，金山警分局也特別與台大醫院金山分院合作辦理醫院暴力防治演練，過程太逼真，一度讓路過民眾以為是真的發生傷害事件。

演練設定在金山醫院六樓發生暴力事件，拿著小刀的病患準備揮刀逃出醫院，在醫院的通報下，金山員警全副武裝穿著防護裝備、盾牌、警棍壓制持刀的患者，讓醫療暴力事件及時的被平息。

金山警分局偵查隊長黃柏諺表示，端午節過完就是警察節，不過今年碰上疫情嚴峻，金山警分局要用不一樣的方式來過節，希望透過辦理醫院暴力防治演練，讓醫護在第一線遇到醫療暴力時知道該如何應變。而金山警分局也透過逼真、到位的演練內容，要來展現守護醫護與暴力防治的決心。

金山 患者

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