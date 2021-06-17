北市疫苗預約長者尚有2.8萬名額 不限戶籍

台北市長柯文哲今天表示，「COVID-19疫苗接種預約系統」尚有2.8萬個名額，歡迎住台北市的80歲以上長者，不管是否設籍北市都可上網預約。

台北市政府今天下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，柯文哲表示，截至今天下午2時，80歲以上長者已有2萬5012人透過「COVID-19疫苗接種預約系統」預約施打疫苗，236個醫療院所中有138個醫療院所額滿。

柯文哲說，預約系統還剩下2.8萬個名額，歡迎住台北市的80歲以上長者，不管是否設籍北市都可上網預約，並邀請熱心里長、鄰長、鄰居等人協助獨居長者上網預約，最好是揪團一起帶去打疫苗，發揮社區主義精神。

他說，預約完成1小時內就會收到簡訊確認，留家裡電話則會打電話通知，保證會有疫苗，不用搶也不用提早排隊，呼籲長者時間到再去醫療院所，減少群聚也減少排隊等候的時間。

此外，北市府統計，85歲以上長者共5萬8644人，其中3萬1996人有預約接種疫苗，15日整天及16日上午有3萬1370人施打，16日下午則有3011名非設籍北市及未預約長者施打，共3萬4381名85歲以上長者完成接種。

柯文哲指出，98%有預約的長者都有來打，其中86.5%是透過網路預約的，他們都是85歲以上的長者，電視上有些名嘴看衰國民網路使用能力，低估了台北市民的素質，「這是台北市民的成就跟勝利」。

柯文哲說，台灣要成為現代化國家的第一個課題，就是要信任自己的國民，因為國家力量在於國民全體。