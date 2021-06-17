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基隆、瑞芳、貢寮2萬6千戶大停水1天 23日汰換舊管線

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆、瑞芳、貢寮2萬6千戶停水1天，23日汰換舊管線。記者游明煌／攝影
基隆、瑞芳、貢寮2萬6千戶停水1天，23日汰換舊管線。記者游明煌／攝影

因應瑞芳台二線汰換舊管工程，自來水公司第一區管理處今天表示，基隆、瑞芳、貢寮2萬6千戶將在23日停水1天汰換舊管線 ，請民眾提早儲水備用。

台灣自來水公司第一區管理處為辦理瑞芳台二線76k+200及77k+930汰換管線工程，實施1000mm新舊管線更換，6月23日上午9時起至6月24上午8時止，共計23時停水作業，

屆時基隆市中正區長潭里、砂子里、碧砂里、八斗里、海濱里、正濱里、和憲里、社寮里、平寮里、正砂里、新富里、新豐里；基隆市信義區孝德里、孝賢里、孝岡里、孝深里、孝忠里、東安里、東明里、東光里，停水戶數2萬4657戶。

新北市瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里；貢寮區/和美里，停水戶數2087戶。

水公司請用戶提早儲水備用，如工程順利完成將提前供水，另設置臨時加水站7處，分別為基隆市孝德里公佈欄前(東峰街42巷口)、孝忠里民會堂(深溪路8號)， 其餘如觀海街、山海關社區、深溪路36巷102弄部分樓棟需水車機動支援送水將另外安排水車前往支援。新北市瑞濱里活動中心(新北巿瑞芳區建基一路4-2號)、深澳里活動中心(新北巿瑞芳區深澳路67-1號)、鼻頭里(鼻頭停車場公廁旁)、濂洞里(水湳洞遊客中心)、海濱里海濱路38號旁。

水公司說，此次停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡貢雙營運所（02）24941800、瑞芳營運所（02）24972006、基隆服務所（02）24252103，本次停水復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。停水消息請上網查詢http：//www.water.gov.tw

瑞芳 停水

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