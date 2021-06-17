緊咬破獲製毒工廠 新北陳怡瑞獲選全國模範警察

年僅31歲的新北市永和分局員警陳怡瑞緊咬猛追吸食毒品死亡案後續，終破獲製毒工廠，獲選全國模範警察。他謙稱，警察是團隊，但他小小力量能幫到需要幫助者，「很有成就感」。

新北市政府警察局今天發布新聞稿指出，今年新北市共選出6名模範警察，其中永和分局偵查隊偵查佐陳怡瑞更從全國44個警察機關、7萬多名員警中脫穎而出，榮獲全國僅28名模範警察的殊榮。

新北市警察局長黃宗仁說，受新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年無法公開表揚，為表達對模範警察誠摯的感謝之意，今天特邀請陳怡瑞至局長室。

市警局表示，陳怡瑞自民國99年從警迄今，打擊犯罪不遺餘力，去年處理吸食毒品死亡案件後不斷向上溯源、長期跟監與監聽，終於破獲新北市一處製毒工廠，阻止上百公斤的毒品流入市面，殘害人民身心健康，獲選全國模範警察實至名歸。

陳怡瑞謙虛地說，能獲獎是幸運，因為警察是團隊，並非單靠一人就能破案，從警以來印象最深刻是可以幫到真正需要幫助的人，像是偵辦詐騙案，很多受害長者的畢生積蓄被騙走，到處求助無門，靠著警方日積月累的搜集證據，最後將壞人繩之以法，這讓他很有成就感。