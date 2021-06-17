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醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

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萬芳高中斜坡陡 熱心民眾組織愛心車隊接送長輩打疫苗

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
熱心民眾陳聖文服務地方民眾，自行組織4輛車接送長輩施打疫苗。記者鍾維軒／攝影
熱心民眾陳聖文服務地方民眾，自行組織4輛車接送長輩施打疫苗。記者鍾維軒／攝影

北市長輩施打亂象叢生，有民眾抱怨文山區萬芳高中施打地點斜坡陡峭，長者拄著拐杖前往會不便，根本折磨老人家，市府事後趕緊加派接駁車接送，但有民眾反映接駁車還是不太方便，無法讓坐輪椅族群搭乘。一位地方熱心民眾陳聖文得知此事，組織隊伍派遣4輛轎車，在現場輪流接送這些民眾和獨居長輩。

對於場地規畫不周，接駁車也無法滿足所有長輩，陳聖文表示，其實是政府給醫院來做施打場地的規劃，動線以及疫情的管控，時間上非常的短，照理來說是政府應該要提供一個場地，讓醫院得人去派人協助，那這個場地肯定市政府會找。

「但是我們認為市政府並沒有做好，就是把這一個責任丟給我們萬芳醫院」陳聖文說，既然市府已經找了一個有斜坡的場地，市府應該規劃周全，所以組織這隊伍希望能幫助更多長輩。

陳聖文表示，政府應該要盡可能的去提供資源服務地方民眾，但卻把壓力丟給醫院，其實不太正確，醫院也很無辜，因為這原本市政府他們應該做的工作。

陳聖文組織愛心接駁車隊伍，團隊約莫10多人，都是年輕人，今天出動4輛車，其中3輛負責服務萬芳醫院，另外1輛在大安區，從昨天到今天累積服務約80多位長輩、25趟。

熱心民眾陳聖文服務地方民眾，自行組織4輛車接送長輩施打疫苗。記者鍾維軒／攝影
熱心民眾陳聖文服務地方民眾，自行組織4輛車接送長輩施打疫苗。記者鍾維軒／攝影

萬芳醫院 獨居 疫情

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