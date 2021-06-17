快訊

【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

防疫旅館遭檢舉違規收一般客 新北：罰50萬、勒令停業

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
觀旅局人員到蘊泉庄旅館稽查。圖／新北市觀旅局提供
觀旅局人員到蘊泉庄旅館稽查。圖／新北市觀旅局提供

位在新北市淡水區的蘊泉庄旅館，在去年3月向新北市府申請做為防疫旅館，但被檢舉去年9月違規接待一般旅客，新北市觀光旅遊局表示，今年5月接獲民眾檢舉，經查該旅館確實違反防疫旅館入住規定，依傳染病防治法以及發展觀光條例等相關法規罰50萬、立刻解除防疫旅館資格，並勒令停業一個月接受調查。

觀旅局表示，今年五月上旬接獲民眾檢舉，蘊泉庄旅館加入防疫旅館，卻違規收一般客，導致混居情況發生。觀旅局接獲檢舉後立刻主動調查，經查蘊泉庄旅館客房區共有兩棟，兩棟客房區不連通。一棟專收一般客，另一棟專為防疫旅館，兩棟各有39間房間。

據檢舉人表示，去年九月時，有兩間公司團體訂房，其中一間公司訂房55間，觀旅局立刻發文兩家公司，以及兩家旅行社，進行調查，適逢本土疫情蔓延期間，目前只收到其中一家公司回文，該公司聲稱，確實在9月12日訂房55間入住，明顯與該旅館能接受的一般旅館數目不合。

觀旅局表示，據回文認定該飯店違規收一般客入住防疫旅館，已嚴重違反防疫旅館入住規定，讓旅客陷於未知風險，認為情節重大、不容寬貸，此案依傳染病防治法以及發展觀光條例等相關法規先重罰50萬、立刻解除防疫旅館資格，並勒令停業一個月接受調查。

觀旅局統計，目前新北市防疫旅館總房間數1511間，入住數445間，空房數597間，剩餘的469間則是預約與清潔中。

防疫旅館 訂房

延伸閱讀

居家快篩 新北籲篩劑價格要讓民眾買得起

新北解除三級警戒 侯友宜：沒想像的樂觀

疫苗開打新北3人死亡 侯友宜：目前長輩施打率不受影響

因應三級警戒新北停辦水域體驗活動 改推線上主題運動

相關新聞

防疫旅館遭檢舉違規收一般客 新北：罰50萬、勒令停業

位在新北市淡水區的蘊泉庄旅館，在去年3月向新北市府申請做為防疫旅館，但被檢舉去年9月違規接待一般旅客，新北市觀光旅遊局表...

杜絕危險從天降 北市補助老建築外牆10萬修繕費

建築物老舊外牆飾面剝落事件頻傳，影響用路人安全，建築物所有人或社區管委會還得承擔責任。為避免糾紛與憾事，北市建管處補助修...

萬芳高中斜坡陡 熱心民眾組織愛心車隊接送長輩打疫苗

北市長輩施打亂象叢生，有民眾抱怨文山區萬芳高中施打地點斜坡陡峭，長者拄著拐杖前往會不便，根本折磨老人家，市府事後趕緊加派...

愛心董事長捐百萬、呼吸器 今再捐物資給五股衛生所

新冠肺炎疫情持續嚴峻，觀音山福園寶塔先前響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈100萬元及每台要價25萬元的大型緊急呼吸器...

里長憂長者打疫苗情況 苦無名單抱怨「乾脆發筊杯」

各縣市開放長者施打疫苗，陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件，北市府呼籲里長多關心長者施打後身體情況，但有里長指出，市府未提...

影／85歲長者接種疫苗利大於弊 新光副院長籲儘速施打

台北市開放85歲以上長者接種新冠疫苗第三天，新光醫院在科教館進行接種服務，上午接種民眾零零星星，疫苗接種是否出現「緩打潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。