防疫旅館遭檢舉違規收一般客 新北：罰50萬、勒令停業

位在新北市淡水區的蘊泉庄旅館，在去年3月向新北市府申請做為防疫旅館，但被檢舉去年9月違規接待一般旅客，新北市觀光旅遊局表示，今年5月接獲民眾檢舉，經查該旅館確實違反防疫旅館入住規定，依傳染病防治法以及發展觀光條例等相關法規罰50萬、立刻解除防疫旅館資格，並勒令停業一個月接受調查。

觀旅局表示，今年五月上旬接獲民眾檢舉，蘊泉庄旅館加入防疫旅館，卻違規收一般客，導致混居情況發生。觀旅局接獲檢舉後立刻主動調查，經查蘊泉庄旅館客房區共有兩棟，兩棟客房區不連通。一棟專收一般客，另一棟專為防疫旅館，兩棟各有39間房間。

據檢舉人表示，去年九月時，有兩間公司團體訂房，其中一間公司訂房55間，觀旅局立刻發文兩家公司，以及兩家旅行社，進行調查，適逢本土疫情蔓延期間，目前只收到其中一家公司回文，該公司聲稱，確實在9月12日訂房55間入住，明顯與該旅館能接受的一般旅館數目不合。

觀旅局表示，據回文認定該飯店違規收一般客入住防疫旅館，已嚴重違反防疫旅館入住規定，讓旅客陷於未知風險，認為情節重大、不容寬貸，此案依傳染病防治法以及發展觀光條例等相關法規先重罰50萬、立刻解除防疫旅館資格，並勒令停業一個月接受調查。

觀旅局統計，目前新北市防疫旅館總房間數1511間，入住數445間，空房數597間，剩餘的469間則是預約與清潔中。