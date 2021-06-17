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疫情嚴峻紓困不及 愛心企業家捐30萬幫助林口弱勢家庭

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
林口區公所提供個案愛心急難救助金。圖／林口區公所提供
林口區公所提供個案愛心急難救助金。圖／林口區公所提供

全台升三級警戒已經超過一個月，許多店面不能營業許多原本服務業或打零工的人失去工作，林口區公所表示，紓困措施有條件限制，許多陷入生活困境者無法及時獲得協助，兩位善心人士獲知相關訊息後，便馬上提供協助，合計捐款30萬，提供無法獲得紓困但生活陷入困難的家庭生活應急救助金。

區長藍品畯表示，企業家楊漢瑃夫婦原捐贈10萬元予區公所購買防護裝備，但因為市府陸續撥下防護衣、面罩等，第一線同仁的防務裝備已逐步充實，案經公所跟楊先生回覆後，楊漢瑃得知許多家庭尚未獲得紓困補助，所以同意將捐款轉為急難救助金，幫助他們一起共度難關。

另一位長期關心地方的長欣國際薛理玉董事長表示，他長期在地方服務，很清楚地方因為這次疫情，許多人受到相當嚴重的影響，這次聽說區公所要幫助這些申請紓困無著但生活陷困的家庭，覺得很有意義，先捐助20萬元，若未來還有需要，也願意擴大贊助。

公所接獲這筆善款以後，透過紓困系統交叉比對，並結合里鄰長系統進行聯繫評估，於今日發放第一筆急難救助金給居住在選手村單親扶養老幼的黃姓民眾一家人，用於清繳積欠的水電瓦斯費用，解決即將面臨的斷水斷電危機。

參與捐贈關懷的湖南里長黃清龍也表示，除了捐款外，未來也會動員志工，持續關懷弱勢家庭，希望幫助這家人脫離疫情危機。藍品畯區長進一步表示，目前的資金，約可以協助60戶家庭，感謝社會大眾的協助，公所後續將會妥善且及時的運用這筆善款，讓遭受急迫困難家庭可以紓解當下面臨的困境。

捐款 疫情

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