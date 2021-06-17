居家快篩 新北籲篩劑價格要讓民眾買得起

新北市長侯友宜今天訪視製作快篩試劑廠商並表示，中央規劃開放居家快篩，但快篩試劑一定要讓民眾買得起，如果價錢很貴，民眾買不起，就會降低民眾購買的意願。

中央流行疫情指揮中心為防治新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，規劃開放居家快篩，侯友宜今天上午就訪視製作快篩試劑的泰博科技公司，以了解快篩試劑製造整備情形。

經發局局長何怡明說明，泰博快篩試劑檢驗陽性確診率為94%，陰性準確率99.8%，快篩試劑的每月產能約300萬到400萬劑，最高產能可達1000萬劑。侯友宜答覆媒體提問時表示，新北市一直用快篩來有效的廣篩，找到確診者中有90%以上都是無症狀者，及時來阻斷傳播鏈，有效控制疫情，所以快篩是非常重要的防疫策略方向，所以，市府也特別鼓勵居家快篩、門診快篩及社區快篩。

他表示，今天訪視廠商除希望篩劑品質、準確度要大幅提升，讓民眾能夠安心外，尤其篩劑一定要讓民眾買得起，如果價錢很貴，民眾買不起，民眾去購買自己來快篩的意願就被降低。

經發局表示，國外居家個人快篩已有先例，民眾在家自行採取鼻腔樣本，不必出門增加染疫風險，為擴大民眾可以居家快篩，新北市已規劃「居家快篩產業輔導平台」，籲請中央趕緊說明居家快篩完整指引流程及配套措施，及早阻斷疫情傳播的感染源。