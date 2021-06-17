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洗腎診所剩餘疫苗如何處理 北市各區不同調

中央社 / 台北17日電

台北市長柯文哲連日強調不要浪費新冠肺炎疫苗，不過有洗腎診所因非疫苗接種合約院所，只能將剩餘疫苗丟棄。對此，士林區、大安區、松山區健康服務中心有不同做法。

士林區百齡診所今天表示，診所共有48名洗腎病患，領了5瓶新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗，領取疫苗時就有被告知，只能打在洗腎病患或診所工作人員的身上，不過最後剩了2劑疫苗，再度向健康服務中心詢問如何處理，得到的答案依然是不得對外施打，也不能拿給其他疫苗接種合約院所。

AZ疫苗須間隔時間接種2劑，一瓶可供10人接種，開瓶後必須在6小時內接種完畢。據百齡診所指出，由於診所內的工作人員已全數施打第1劑，間隔時間也不足8週可以施打第2劑，因此剩餘2劑疫苗最後只能依醫療廢棄物處理。

百齡診所強調，基層沒收到公文的確不能擅自做決定，大家照規定來做是對的，有依據才不會亂掉，但疫苗作為稀有戰略物資，如何利用考驗執政者的智慧，從這次事件看起來，台北市從5月疫情爆發至今，防疫政策仍然猶如多頭馬車。

士林區健康服務中心主任呂秀蓉強調，洗腎診所並非新冠肺炎疫苗接種合約院所，不得對外幫一般民眾接種，僅能幫洗腎病患或所內工作人員施打。

呂秀蓉說，大家都是想要幫忙，一起努力才能照顧好市民，若有訊息傳遞錯誤的狀況，願持續溝通改進，會請同仁進一步了解與輔導。

大安區健康服務中心主任楊明娟表示，大安區沒有類似問題，疫苗接種合約院所若有剩餘疫苗可以自行協助優先接種對象施打，但如果洗腎診所非合約院所，就沒有系統可以審核對象符不符合資格，所以只能打自己診所內符合對象的人。

松山區健康服務中心主任林莉玲則說，松山區的洗腎診所配發疫苗量都剛剛好，但現在疫苗真的很珍貴，市長柯文哲也有下令要把疫苗用到最大量，所以如果附近有其他符合1到7類的對象會幫忙協調運用。

柯文哲連日強調不要浪費疫苗，若醫療現場出現疫苗已開封但仍有剩餘的狀況，授權每個診所自行去運用，原則上第1到7類優先接種對象都可以施打，但診所若找不到符合資格的人「我也不會跟你說不可以」。

AZ疫苗 洗腎 新冠肺炎

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