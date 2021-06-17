快訊

【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛心董事長捐百萬、呼吸器 今再捐物資給五股衛生所

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
林阿仁社會福利慈善事業基金會董事長林義一（左3），今在新北前市議員張晉婷（右1）陪同下，捐出防疫物資給五股衛生所。圖／林阿仁基金會提供
林阿仁社會福利慈善事業基金會董事長林義一（左3），今在新北前市議員張晉婷（右1）陪同下，捐出防疫物資給五股衛生所。圖／林阿仁基金會提供

新冠肺炎疫情持續嚴峻，觀音山福園寶塔先前響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈100萬元及每台要價25萬元的大型緊急呼吸器共4台外，董事長林義一再以林阿仁社會福利慈善事業基金會名義，捐助五股區公所防疫物資。

新北市好日子愛心大平台啟動防疫基金，自5月19日至今捐款累計3億6000多萬元，不少企業家、愛心團體、無名氏捐款、捐物資，日前更有國小兄妹靠平時零用錢，捐贈一萬個愛心防疫面罩。

觀音山福園寶塔5月底捐贈100萬元及大型緊急呼吸器4台至好日子愛心大平台，不過近期五股衛生所傳出缺少物資，福園寶塔董事長林義一，今再以新北市私立林阿仁社會福利慈善事業基金會名義，捐出防疫物資。

林義一今上午在新北前市議員張晉婷陪同下，前往衛生所捐出10箱水、10箱餅乾、10箱泡麵、2500個口罩。並由五股區衛生所主任張筱婉、所護理長胡秋鳳代表受贈。

衛生所 愛心

延伸閱讀

影／沒有陪誰坐牢只有挺誰防疫 江啟臣送口罩給醫護

防疫衣+口罩釀污染 紐西蘭研究回收使用

影／花蓮警方與頭目協力 大喇叭族語喊話防疫勿群聚

鍾欣怡防疫在家練才藝 鋼琴黑白練吸70萬人狂讚

相關新聞

防疫旅館遭檢舉違規收一般客 新北：罰50萬、勒令停業

位在新北市淡水區的蘊泉庄旅館，在去年3月向新北市府申請做為防疫旅館，但被檢舉去年9月違規接待一般旅客，新北市觀光旅遊局表...

杜絕危險從天降 北市補助老建築外牆10萬修繕費

建築物老舊外牆飾面剝落事件頻傳，影響用路人安全，建築物所有人或社區管委會還得承擔責任。為避免糾紛與憾事，北市建管處補助修...

愛心董事長捐百萬、呼吸器 今再捐物資給五股衛生所

新冠肺炎疫情持續嚴峻，觀音山福園寶塔先前響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈100萬元及每台要價25萬元的大型緊急呼吸器...

里長憂長者打疫苗情況 苦無名單抱怨「乾脆發筊杯」

各縣市開放長者施打疫苗，陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件，北市府呼籲里長多關心長者施打後身體情況，但有里長指出，市府未提...

影／85歲長者接種疫苗利大於弊 新光副院長籲儘速施打

台北市開放85歲以上長者接種新冠疫苗第三天，新光醫院在科教館進行接種服務，上午接種民眾零零星星，疫苗接種是否出現「緩打潮...

因應三級警戒新北停辦水域體驗活動 改推線上主題運動

每年夏季最受歡迎的新北水域體驗活動，過往是暑假放電、親子運動的熱門選項之一，今年新北以防疫為優先，停辦7月到8月所有夏季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。