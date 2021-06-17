愛心董事長捐百萬、呼吸器 今再捐物資給五股衛生所

新冠肺炎疫情持續嚴峻，觀音山福園寶塔先前響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈100萬元及每台要價25萬元的大型緊急呼吸器共4台外，董事長林義一再以林阿仁社會福利慈善事業基金會名義，捐助五股區公所防疫物資。

新北市好日子愛心大平台啟動防疫基金，自5月19日至今捐款累計3億6000多萬元，不少企業家、愛心團體、無名氏捐款、捐物資，日前更有國小兄妹靠平時零用錢，捐贈一萬個愛心防疫面罩。

觀音山福園寶塔5月底捐贈100萬元及大型緊急呼吸器4台至好日子愛心大平台，不過近期五股衛生所傳出缺少物資，福園寶塔董事長林義一，今再以新北市私立林阿仁社會福利慈善事業基金會名義，捐出防疫物資。

林義一今上午在新北前市議員張晉婷陪同下，前往衛生所捐出10箱水、10箱餅乾、10箱泡麵、2500個口罩。並由五股區衛生所主任張筱婉、所護理長胡秋鳳代表受贈。