里長憂長者打疫苗情況 苦無名單抱怨「乾脆發筊杯」

各縣市開放長者施打疫苗，陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件，北市府呼籲里長多關心長者施打後身體情況，但有里長指出，市府未提供85歲以上已接種名單，將來80歲以上長者，系統又會過濾掉預約者，里長抱怨「工具不發，乾脆發筊杯好了。」台北市副市長蔡炳坤表示，85歲以上所有長者的通知單都是透過里長發放，如果真的有問題，里長可以向民政局反應。

台北市大安區臥龍里長邱奕承表示，許多長者是慢性病患者，不能施打AZ，頻頻問他什麼時候有別的廠牌，他也沒辦法回答。此外，市府喊話請里長協助關懷長者施打疫苗後的身體狀況，但他無奈表示，市府目前沒有提供85歲以上已接打的名單，新一波開放的80歲以上長者，系統會過濾掉預約者，恐怕更難追蹤也未提供里長。邱批市府，工具也不發，乾脆發筊好了。

蔡炳坤表示，85歲以上所有長者的通知單都是透過里長發放，如果真的有問題，里長可以向民政局反應，請民政局提供資料。至於，80歲以上長者，此次系統更新，未預約者才會收到通知書，避免已預約民眾重複收到通知。並再次呼籲，明早第二波疫苗接種，長者按照時間抵達，千萬不要提早來排隊。