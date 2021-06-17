因應三級警戒新北停辦水域體驗活動 改推線上主題運動

每年夏季最受歡迎的新北水域體驗活動，過往是暑假放電、親子運動的熱門選項之一，今年新北以防疫為優先，停辦7月到8月所有夏季水域動體驗活動，另為鼓勵大家居家防疫也要規律運動，新北市各運動中心教練改線上運動教學，將陸續推出以水上運動訓練、兒童運動、親子運動的主題運動短片。

體育處表示，新北水域體驗活動每年一開放報名就秒殺，原規劃6月開始報名，60梯次，共2500個免費體驗名額，活動集中在7、8月的周末期間舉辦，近日也陸續接到民眾詢問電話，考量全國疫情三級警戒，以防疫優先，故取消本活動。

體育處說，鼓勵大家疫情期間在家也要維持運動習慣，以提升免疫力，「新北運動聚點」粉絲專頁自5月底，每日推出2支居家運動小短片，由16座國民運動中心及7處新北運動聚點的專業教練進行線上教學，在家也有免費多元有趣的運動課程。

體育處說明，免費線上運動短片，可重複觀看，不受時間與空間限制，每周日晚間發布下周主題課表，接著7月份將以水上運動訓練、兒童運動、親子運動為主題，在家不能玩水，也能模擬在水中鍛鍊肌力與全身協調力，更有親子趣味運動，讓兒童放電的運動，想看更多教練的運動示範教學，可搜尋FB「新北運動聚點」粉絲專頁追蹤。