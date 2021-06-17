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杜絕危險從天降 北市補助老建築外牆10萬修繕費

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
危險從天降，建築物老舊外牆飾面剝落事件頻傳，影響用路人安全。圖／聯合報系資料照
危險從天降，建築物老舊外牆飾面剝落事件頻傳，影響用路人安全。圖／聯合報系資料照

建築物老舊外牆飾面剝落事件頻傳，影響用路人安全，建築物所有人或社區管委會還得承擔責任。為避免糾紛與憾事，北市建管處補助修繕建物外牆費用上限10萬元，採實支實付；另有北市都更處推動的老屋外牆拉皮都市更新整建維護補助方案，上限1000萬元。

為推動市民維護老舊建物外牆安全，北市府訂有「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」補助市民修繕建物外牆費用。建管處表示，自2015年至今已核准補助362棟建物，補助額度採實支實付，每案補助上限為10萬元，協助市民進行外牆緊急維護修繕。

至於補助條件，建管處表示，外牆修繕補助對象為屋齡10年以上之建築物，以「棟」為申請單位，達整棟二分之一以上住戶同意，即可推派代表或由管理委員會提出申請；但是要注意，若全棟建築物為單一所有權人則不予補助。

建管處提醒，申請程序分為「修繕前」及「修繕完成」二階段，修繕前應由申請人檢附現況照片、同意書等文件向建管處申請，修繕完成後備妥領據、保固書、完工照片等文件請領補助。

另外，都更處同時也有老屋外牆拉皮都市更新整建維護補助方案，每案核准補助額度上限以不超過核准補助項目總工程經費之50%，補助額度上限為1000萬元。

都更處指出，30年以上老屋已突破400萬戶，北市房屋平均屋齡為34年、屋齡超過30年以上之住宅數量占比為68％，因此推出《整維得來速-套餐ABC》補助政策，陸續提供增設電梯、外牆整新修繕、結構補強等補助。

都更處表示，符合6樓以下公寓，屋齡超過20年並取得建管處核發建築許可，增設電梯最高補助220萬元、外牆拉皮最高補助300萬元、結構補強最高補助400萬，以及結合上述三項最高補助1000萬元，補助額度不超過總工程經費之50%。

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