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疫情改變消費習慣 新北輔導企業拓展電商經營通路

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市推出線上直播課程，協助在疫情期間企業轉型。圖／新北市經發局提供
新北市推出線上直播課程，協助在疫情期間企業轉型。圖／新北市經發局提供

疫情影響人們消費習慣，越來越多人選擇在家購物，新北市也推出電商系列課程，透過「圖文溝通」、「數據廣告」、「影音直播」3大主軸，協助企業拓展電商通路，避免因疫情碰上經營危機。

自6月至10月，經發局在線上開設直播課程，由電商界知名人士擔任講師，開立專案培訓及8堂實戰課程，內容包含網紅行銷、廣告投放、商品攝影、文案撰寫、直播銷售到數據分析等。

經發局統計，去年電商計畫吸引超過千人報名，並輔導33家企業成功轉型，營業額破千萬，也會有成功轉型的業者經驗分享，給予其他企業數位轉型建議。

經發局長何怡明表示，民眾消費模式從實體店家轉為電商平台，是業者轉型的機會，但業者轉型過程難免會迷惘，藉由建立業者基礎電商觀念，解決轉型期遇上的問題，期望能因此發展出線上商機。

除線上直播課程外，新北市也有企業免費諮詢服務，企業有任何關於電商問題，都可撥打專線（02）25813521＃611提問。即日起至23日凡公司或商號登記於新北的業者，均可報名電商課程，詳情請上「新北電商學院」或經發局官網查詢。

電商 直播

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