快訊

承認外購新冠肺炎疫苗進貨速度慢 陳時中再道歉

小英要大家多外帶支持店家 讀者苦笑問蔡「店都收了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四川大地震、311大地震再捐到新冠肺炎 南山中學拋愛心

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
南山中學共捐出75萬元，分給10個弱勢機構，每個機構可分得7萬5千元，盼這筆善款能陪他們度過難關。圖／新北市南山中學提供
南山中學共捐出75萬元，分給10個弱勢機構，每個機構可分得7萬5千元，盼這筆善款能陪他們度過難關。圖／新北市南山中學提供

從四川大地震、日本311大地震再捐到新冠肺炎！新北市南山中學協助弱勢不落人後，此次疫情嚴峻，師生合力捐出75萬，10多年來校方已捐出上百萬，也希望孩子能從中學到人飢己飢、人溺己溺的精神。另外立委江永昌也捐出防水隔離衣300件及防護面罩700個給中和分局。

新北市南山中學希望讓學生了解，「有能力幫助人是件快樂的事」，號召師生一同捐款，幫助受疫情影響的弱勢團隊。

南山中學師生此次共捐出75萬元，以每單位7萬5000元計算，已有10個單位或的款項，另外校方有感前線作戰人員辛勞，還捐助15萬作為新北市政府因應新冠肺炎防疫工作專案基金。

南山中學已不是第一次發起募款活動，校方在2008年的四川大地震、2011年的日本311大地震，都有讓老師帶著同學一起捐款，幫助受災戶，這樣的傳統已維持10多年。

南山中學校長蔡銘城表示，疫情衝擊民眾生活，學生們十分關心弱勢群體生活及防疫人員防護及辛勞，期望微薄的費用能對相關單位有所幫助，這也是學校設立急難救助專款最大的心願。

另外，江永昌認為，中和是此次疫情中災區，全國54名員警確診，結果光中和分局就有8名員警確診，約佔全國7分之1，所以他希望能盡微薄之力協助他們。

江永昌與大學光學科技股份有限公司總經理盧政宏一起捐出防水隔離衣300件及防護面罩700個給中和分局長李建廣、偵查隊長陳嘉鵬，希望讓一線作戰人員的保護能做到最充足的程度。

疫情 地震

延伸閱讀

盼救疫情重災區！ 在地綠委要求增加新北市疫苗

雙北中山、中和房市 人氣旺

影／中和男子猝死家中 經查非新冠肺炎匡列者

日本報恩124萬劑AZ疫苗！ 日網友溫情支持：作為311大地震震災支援的回禮

相關新聞

杜絕危險從天降 北市補助老建築外牆10萬修繕費

建築物老舊外牆飾面剝落事件頻傳，影響用路人安全，建築物所有人或社區管委會還得承擔責任。為避免糾紛與憾事，北市建管處補助修...

影／85歲長者接種疫苗利大於弊 新光副院長籲儘速施打

台北市開放85歲以上長者接種新冠疫苗第三天，新光醫院在科教館進行接種服務，上午接種民眾零零星星，疫苗接種是否出現「緩打潮...

因應三級警戒新北停辦水域體驗活動 改推線上主題運動

每年夏季最受歡迎的新北水域體驗活動，過往是暑假放電、親子運動的熱門選項之一，今年新北以防疫為優先，停辦7月到8月所有夏季...

疫情改變消費習慣 新北輔導企業拓展電商經營通路

疫情影響人們消費習慣，越來越多人選擇在家購物，新北市也推出電商系列課程，透過「圖文溝通」、「數據廣告」、「影音直播」3大...

四川大地震、311大地震再捐到新冠肺炎 南山中學拋愛心

從四川大地震、日本311大地震再捐到新冠肺炎！新北市南山中學協助弱勢不落人後，此次疫情嚴峻，師生合力捐出75萬，10多年...

苗博雅陪坐牢說 雙北：沒人想染疫

台北市議員苗博雅日前一席「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」發言，引發網友「精神錯亂」的批評。苗博雅昨回應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。