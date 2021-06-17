四川大地震、311大地震再捐到新冠肺炎 南山中學拋愛心

從四川大地震、日本311大地震再捐到新冠肺炎！新北市南山中學協助弱勢不落人後，此次疫情嚴峻，師生合力捐出75萬，10多年來校方已捐出上百萬，也希望孩子能從中學到人飢己飢、人溺己溺的精神。另外立委江永昌也捐出防水隔離衣300件及防護面罩700個給中和分局。

新北市南山中學希望讓學生了解，「有能力幫助人是件快樂的事」，號召師生一同捐款，幫助受疫情影響的弱勢團隊。

南山中學師生此次共捐出75萬元，以每單位7萬5000元計算，已有10個單位或的款項，另外校方有感前線作戰人員辛勞，還捐助15萬作為新北市政府因應新冠肺炎防疫工作專案基金。

南山中學已不是第一次發起募款活動，校方在2008年的四川大地震、2011年的日本311大地震，都有讓老師帶著同學一起捐款，幫助受災戶，這樣的傳統已維持10多年。

南山中學校長蔡銘城表示，疫情衝擊民眾生活，學生們十分關心弱勢群體生活及防疫人員防護及辛勞，期望微薄的費用能對相關單位有所幫助，這也是學校設立急難救助專款最大的心願。

另外，江永昌認為，中和是此次疫情中災區，全國54名員警確診，結果光中和分局就有8名員警確診，約佔全國7分之1，所以他希望能盡微薄之力協助他們。

江永昌與大學光學科技股份有限公司總經理盧政宏一起捐出防水隔離衣300件及防護面罩700個給中和分局長李建廣、偵查隊長陳嘉鵬，希望讓一線作戰人員的保護能做到最充足的程度。