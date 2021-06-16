爆疫情滿周月 萬華警推宣導片勉「戰勝疫情」超有感！

國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，警察身為防疫前線一員，堅守崗位已滿周月，今公布防疫宣導影片，記錄過去一個月全員投入防疫工作的過程，也向全國各地第一線警察夥伴致意，勉勵一起鼓舞打氣，戰勝疫情。

萬華分局警方今天將宣導影片上傳Youtube，內容包含過去萬華區人潮絡繹不絕的盛況，疫情爆發後已成空巷的景象，警方在疫情之下穿著防護衣執勤、協助防疫工作。

影片最後寫著，萬華不該被汙名化，大家應該互相幫忙，共同撐過這個難關。疫情最困難的時刻，警察永遠站在第一線，守護民眾、一起度過，萬華加油，台灣加油，並以此片向全國各地警察夥伴致上最高敬意，一起鼓舞打氣，勇者無懼、戰勝疫情，加油！不少員警看完直呼「回顧這段日子真的好有感」。

基層員警說，這段期間看著萬華的民眾，警察感同身受，「因為我們就是一起在這裡生活的人」，面對疫情，警察心裡也會害怕，但大家還是很勇敢，守在第一線。

在各機關沒有經驗的情況下，萬華分局第一個面對疫情，疫情期間萬華區「晚上連狗都沒有，路上只有警察跟消防員」，每天晚上都能聽到救護車在跑，偶爾看到工作群組裡有死亡案通報，心理也受到很大衝擊。

萬華分局內部至今還算穩定，未有疫情入侵現象，其實大家都犧牲很多，很多內勤人員不敢回家，有的甚至要妻小回娘家，就為了避免波及家人。這段時間外界援助很多，一開始有防護衣不足的情況，後來社會各界開始捐贈防疫物資，讓基層員警在外「防疫物資不用省著用」，真的很感謝各界支持。

萬華分局分局長張隆興說，疫情剛爆發壓力最大，每天不斷做疫調、追足跡，過程中轄內持續有案例出現，真的很煎熬，「起初想說能不能盡力把疫情鎖在萬華，後來沒辦法、來不及了，就改變防守策略」。

當西門町派出所出現員警確診、仁愛醫院逃跑的確診病患接觸龍山派出所員警，作為機關首長自然是壓力很大，「但我們就是不斷修正作法，阻斷病毒傳播，再將駐地徹底清消，恢復運作也不斷提醒同仁，務必落實消毒；西門所傳出疫情，是很珍貴的經驗。」

回顧過去一個月，張隆興說，很多同仁，包含派出所所長，因為自知「打了疫苗不代表身上沒病毒」，怕波及家人，都已經很久沒有回家，一下班就把自己隔離起來，真的很辛苦；也看到基層同仁主動發起手舉牌運動互相打氣，看了真的很感動。