男子街頭棄養刺蝟 新北市動保處開罰6萬元

在專家眼中夜行性且膽小防備心重的刺蝟與飼主互動性不高，但仍有人養來當寵物，日前有男子將2隻刺蝟棄養街頭，遭動保處追查，並開罰新台幣6萬元。

新北市政府動物保護防疫處今天指出，日前獲報在板橋區金門街人行道上發現遭人棄置的藍色提籠中裝有1黑1白的刺蝟，動保員隨即帶回安置照護，並調閱附近監視畫面追查棄養的飼主。

動保處表示，從監視畫面發現有男子停車後，從車內拿出提籃，並置於人行道上的草叢，隨後便開車離去。經約談，車主雖否認棄養，但動保處仍認定明顯棄養行為依違反動保法處6萬元罰鍰。

動保處指出，依台灣刺蝟照護推廣協會理事長黃士玲說明，刺蝟是夜行性動物，容易干擾飼主睡眠；生性獨居，須1籠1隻飼養；大部分刺蝟膽小防備心重，與飼主互動性不高，飼主需要高度耐心與毅力，飼養前應先瞭解刺蝟習性，避免飼養不當。

動保處表示，寵物不是物品，切勿不喜歡時扔棄，飼主也不可把自身情緒轉嫁到寵物身上，棄養行為不可取，民眾如果有發現任何棄養行為，可協助提供事證，並通報動保處（02-29596353）處理。