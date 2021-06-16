北市峨嵋停車場外牆彩繪被嫌醜 廠商暫停施作

北市西門峨嵋立體停車場外牆彩繪中，但被民眾批評用色毫無美感。台北市停管處表示，這是委外廠商的構想，已暫停施作，會再討論設計圖，保留原貌也是選項之一。

台北市西門町峨嵋立體停車場外牆噴漆工程，被民眾拍下放上臉書，貼文表示，停車場外牆為台灣七〇年代焦糖色系小口馬賽克磁磚，特殊曲面設計的女兒牆，能引流雨水外，也柔和了視覺壓迫，但如今外牆噴漆的顏色毫無美感。

台北市停車管理工程處營運科長羅至浩指出，此為市府委外停車場，外牆彩繪計畫為廠商投標時的構想，想賦予停車場新風貌，但居民認為顏色太鮮豔、與當地地景不協調，已請廠商暫停施作。

羅至浩表示，可能是居民原本的停車場樣貌看久了，突然改變覺得不習慣。目前廠商只畫了不到一面牆，會再與廠商與都發局等討論設計圖，有共識後再繼續施作。

羅至浩說，保持原樣也是選項之一，但峨嵋停車場終究會到使用年限，又屬功能性建物，跟歷史古蹟性質比較不同，屆時也是要拆。如果外牆更新讓民眾看起來比較舒服，會希望朝這個方向進行。