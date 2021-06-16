快訊

娶嫩妻曾為佳話 「鳥來伯」長青驚傳過世

北市峨嵋停車場外牆彩繪被嫌醜 廠商暫停施作

中央社 / 台北16日電

北市西門峨嵋立體停車場外牆彩繪中，但被民眾批評用色毫無美感。台北市停管處表示，這是委外廠商的構想，已暫停施作，會再討論設計圖，保留原貌也是選項之一。

台北市西門町峨嵋立體停車場外牆噴漆工程，被民眾拍下放上臉書，貼文表示，停車場外牆為台灣七〇年代焦糖色系小口馬賽克磁磚，特殊曲面設計的女兒牆，能引流雨水外，也柔和了視覺壓迫，但如今外牆噴漆的顏色毫無美感。

台北市停車管理工程處營運科長羅至浩指出，此為市府委外停車場，外牆彩繪計畫為廠商投標時的構想，想賦予停車場新風貌，但居民認為顏色太鮮豔、與當地地景不協調，已請廠商暫停施作。

羅至浩表示，可能是居民原本的停車場樣貌看久了，突然改變覺得不習慣。目前廠商只畫了不到一面牆，會再與廠商與都發局等討論設計圖，有共識後再繼續施作。

羅至浩說，保持原樣也是選項之一，但峨嵋停車場終究會到使用年限，又屬功能性建物，跟歷史古蹟性質比較不同，屆時也是要拆。如果外牆更新讓民眾看起來比較舒服，會希望朝這個方向進行。

停車場 北市

延伸閱讀

用地取得牛步 議員憂台中東區前瞻立體停車場生變

高雄新亮點！綠園道月底全面完工 彩繪上妝為城市景觀加分

台灣大道市府站北側站體施工 彩繪台中國際會展中心

新住民彩繪屏東校園 俄羅斯藝術家打造世界大同村

相關新聞

3小時湧98位長者打疫苗 醫師脫下手套差點不能動了

長者們出門至接種站施打新冠疫苗，恐花時間等待又消耗體力，另一方面，醫護人員也搶在有限時間內，完成更多施打作業...

汐止戶外聯合辦公區好熱 冰塊加電扇消暑

全國防疫三級警戒後，汐止區公所整合行政中心內六個公家單位設置聯合服務中心，在戶外一樓平台設櫃台，提供民眾辦理包括戶政、稅捐等業務，只是夏天飆高溫，戶外辦公、洽公真的很悶熱，所以，戶政、稅捐處每天購買冰塊，放在一旁，搭配風扇降溫，消消暑氣。

關愛打疫苗長者 淡水各界供帳篷扇子消暑

疫苗開打，新北市淡水區有2800多位85歲以上的長者，淡水區公所除採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓陪同家屬從門口領號碼牌到施打疫苗，過程非常流暢，而淡水媽祖廟福佑宮提供了1500支「淡水媽保平安扇」，另外紅樹林有線電視也提供10頂的帳篷，在新市國小外頭為排隊的長者遮陽相當貼心。

淡水疫苗施打動線順暢 長者讚打完安心多

新北市疫苗開打，從昨天開始開放第一梯次的疫苗施打，主要對象為85歲以上的長者，新北市淡水區有2800多位，地點則是以新市國小為主要施打地點，再來是衛生所，以及馬偕醫院，將以各里分時段的方式來進行施打，淡水區公所除了採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓打完的長者讚許真的順暢很多。

瑞芳區兩接種站做分流 34里里長動員協助

瑞芳區配合新北市第一階段85歲以上在籍長者施打疫苗，因各里人數多，分為15、16日兩天，以兩處接種站的方式進行各里的分流施打，區公所配合18日將開放不在新北市戶籍的85歲以上長者施打，公所也請34里辦公處協助調查詢問，讓越多居民提升抵抗力，保障鄰里的健康。

雙溪開打疫苗 公所調巴士接駁長者好便利

雙溪區公所於今(16)、明(17)兩日，針對區內85歲以上在籍長者施打疫苗，由於轄區廣大，又在雙溪市場二樓設置接種站，公所採取各里分流，以及小巴士接駁的服務，讓三貂、柑腳、泰平等山區里民，能夠方便下山施打，回程也能好好休息，增加老人家出門接種的意願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。