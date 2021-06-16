行動不便者到宅施打遭拒？ 北市：特別案例請里長通報

北市規畫機動接種隊到家協助長照對象施打，不過傳出有行動不便民眾，因不屬於居家醫療個案，請里長協助申請到宅施打服務卻遭拒。北市副市長蔡炳坤表示，機動接種隊已從今天下午啟動，如果有特別的案例，請里長協助通報，市府盡力配合。

蔡炳坤表示，機動接種隊已從今天下午啟動，如果屬於長照2.0第七、八類居家醫療長者，列冊總計共5000人左右，只要接到民眾電話預約，就會按照進度前往施打。此外，若長照機構1萬多位長者，可以在下周一可以施打完畢的話，人力會更加充裕。

至於，今日機動接種隊施打的人數，蔡炳坤表示，台大北護分院2隊已完成10位居家醫療個案，聯合醫院5院區出隊，已完成25位居家醫療個案。如果有特別的案例，不在長照對象名單裡面，但又確實有這個困難，請里長協助通報，市府盡可能到宅施打服務。