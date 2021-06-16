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新北公布首波群眾募資計畫錄取名單 目標3千萬

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市延續去年募資計畫，今年擴大對像實施，目標為15組入選名單募到3千萬。圖／新北市經發局提供
新北市延續去年募資計畫，今年擴大對像實施，目標為15組入選名單募到3千萬。圖／新北市經發局提供

新北市今日公布今年度群眾募資輔導計畫首波錄取結果，15個名額已有8組錄取，今年納入原住民、新住民保障名額，錄取對象不再以產品為大宗，倡議類也入列。經發局表示，這次計畫是透過輔導，把即將推出的產品或服務事先行銷，讓民眾出資支持，今年目標3千萬。

經發局工商企畫科長鍾佳蓉表示，去年新北是全國首個推出群眾募資計畫的縣市，共錄取22組總募資金額達6千萬，比預期還多，其中前3名都超過千萬。

透過募資計畫，業者可在專業輔導機制下制定集資策略，運用如市場調查、素材製作與宣傳等。經發局說，很多中小企業不知道如何塑造品牌形象，能夠藉此知道未來產品或服務推出後的行銷重點。

對比去年以青年對象為主，今年募資擴大到各年齡層，並把新住民、原住民納入保障名額，欲選出15組，率先公布8組橫跨領域包括嬰兒推車、藍芽接收器、耳機套、機能褲、原住民、街賣、流浪狗與嘻哈音樂。

經發局解釋，去年就有以原住民文化的組別入選，認為除產品之外，也能有倡議類提案列入，挑選上會針對業者提供創新性、未來執行可行性與在地鏈結性等元素評估，預計今年15組要募資達3千萬。

目前募資計畫仍在收件階段至7月15日止，剩餘7個名額將在6月底、7月底陸續公布，民眾可上經發局官網查詢。

原住民 群眾募資

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