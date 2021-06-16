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黃珊珊：精準疫調阻斷感染源 萬華1確診帶出5接觸PCR陽

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長黃珊珊表示，昨天萬華一例確診者有5位接觸者，僅3人居家隔離、2人沒有，但透過精準疫調篩檢，這5位篩檢都為陽性，讓市府提早阻斷感染源。圖／北市府提供
北市副市長黃珊珊表示，昨天萬華一例確診者有5位接觸者，僅3人居家隔離、2人沒有，但透過精準疫調篩檢，這5位篩檢都為陽性，讓市府提早阻斷感染源。圖／北市府提供

台北市長柯文哲說，台北市的熱區已消失，不過散布在每個行政區還是有潛伏感染源，要從過去的「捕魚」變成「釣魚」，改採精準疫調。北市副市長黃珊珊表示，台北市的精準疫調就是針對有接觸、但不符合居家隔離條件、沒被匡列的對象，也進一步精準疫調篩檢，她舉萬華為例，昨天一例確診者有5位接觸者，接觸者僅3人居家隔離、2人沒有，但透過精準疫調篩檢，這5位篩檢都為陽性，讓市府提早阻斷感染源。

台北市立聯合醫院副總院長璩大成也表示，北市曾有一段時間R0值趨近於一，儘管沒上升，但一直降不下去，市長柯文哲要求聯醫找出更多防治方法，所以推出清零計畫的兩個重點，第一是熱區圍堵，第二是冷區殲滅。

最近市府進到熱區殲滅感染源，昨天萬華區這1例確診者，竟透過精準疫調，帶出5位接觸者PCR陽性，讓市府可以很快將新的一群感染源重新匡列，甚至這一位原來的確診者感染原因不明，透過周密疫調、及科技的足跡搜尋，可以找出更多的可能感染源。

黃珊珊說，傳統疫調做法是當發現確診者，會由健康中心詢問接觸者去過哪？並匡列居家隔離對象，但有些接觸者可能不符合居家隔離條件，所以不會被匡列；甚至已被匡列的，14天居家隔離期間僅是每天打電話關懷。

不過台北市精準疫調的做法，是將台北市確診者接觸的兩種人，包括接觸過、被居家隔離者；另外，接觸過、但不符合居家隔離條件、沒被匡列者，都會進一步精準疫調。

黃珊珊說，北市府針對這兩種對象逐一聯繫，也主動要求快篩，提早知道確診者的狀況。以萬華區這一例確診者，因精準疫調帶出5例確診的個案為例，北市府不需要等14天發病，再去匡列其他接觸者，可以第一時間匡列出第二圈接觸者，提早阻斷感染源。

璩大成說，目前台北市的熱區邊緣防堵，及冷區精準疫調，兩部分初步都有獲得成果，萬華疫情也慢慢降溫，其他行政區，本周也有五個行政區零個案，希望維持這個戰果，若有回流現象，希望盡快撲滿。

以精準疫調為例，昨天萬華區確診這一例的疫調篩平均篩檢陽性率約8％，相較目前大型機動篩檢站篩檢陽性率僅1%，精準疫調效果更好，後續北市防疫就是要將原因不明感染者、及群聚事件撲滅掉，這也是台北市的清零計畫。

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