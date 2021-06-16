快訊

「疫苗大外宣」巴爾幹版？塞爾維亞牽手中俄產疫苗

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

機動快篩隊今進駐金山 明加開場次篩檢400人

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市金山區出現家庭群聚感染案件，其中1人是路邊擺菜販，市府今派機動快篩隊進駐普篩。記者邱瑞杰／攝影
新北市金山區出現家庭群聚感染案件，其中1人是路邊擺菜販，市府今派機動快篩隊進駐普篩。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府今天調派機動快篩隊進駐金山，共有432接受快篩，其中2人呈陽性，再接受PCR採檢。金山區長廖武輝說，因為民眾接受快篩意願高，明天將繼續提供快篩服務，上午8點45分開始發號碼牌，名額400人。

金山區原被市府列為「冷區」，但前天新增1名新冠肺炎本土病例，匡列家人採檢，昨天公布有6人確診，其中1人長期在中山路旁擺攤賣菜。市府今天在金山消防隊旁的運動休閒廣場門口（金山區五湖里南勢53號）設立篩檢站，受理民眾報名快篩。

廖武輝說，今天原本預計採檢350人，作業順利，但因民眾接受快篩意願高，加大篩檢量能，一天下來共採檢432人。明天加開場次，上午8點45分起在篩檢站發放號碼牌。

廖武輝說，因為中山路旁路邊攤較難落實實聯制，確診攤販難以說出來買菜的民眾身分，增加疫調難度。市府決定設立篩檢站找出可能的無症狀感染者，6月間曾到中山路旁採買或內心有疑慮的人，都可攜帶身分證與健保卡前往採檢。

新北市金山區出現家庭群聚感染案件，其中1人是路邊擺菜販，市府今派機動快篩隊進駐普篩。記者邱瑞杰／攝影
新北市金山區出現家庭群聚感染案件，其中1人是路邊擺菜販，市府今派機動快篩隊進駐普篩。記者邱瑞杰／攝影

快篩 金山 篩檢站

延伸閱讀

鄰居共乘市場採購6染疫！台中發布快篩令龍井明快篩

台塑六輕進廠須快篩陰性證明 4000名外包商報名

疫情趨緩改變戰術 議員：居民請願盼剝皮寮快篩站遷移

台塑六輕普篩第2天無陽性 麥寮公所明起設站快篩包商

相關新聞

3小時湧98位長者打疫苗 醫師脫下手套差點不能動了

長者們出門至接種站施打新冠疫苗，恐花時間等待又消耗體力，另一方面，醫護人員也搶在有限時間內，完成更多施打作業...

污水中有新冠病毒 新北水利局：都經密閉管道殺菌消毒

國內有兩處汙水出水口偵測到新冠病毒，新北市水利局表示，中央已經說明不具傳染力，且新北不管家庭或醫院廢水，一定都會經過密閉...

診所協助接種剩餘疫苗 基層醫護爆：被要求作廢

國內本土疫情嚴峻，疫苗成為針對稀有資源，台北市今昨2日開放網路預約的85歲長者施打疫苗，今下午起進行未預約的長者疫苗接種...

北市成德活動中心疫苗站 昨擠爆、今無人

昨天預約擠爆的成德活動中心，今天下午反而沒有人，台北市副市長蔡炳坤表示，85歲以上長者的施打疫苗，已完成83%，今天上午...

影／三級疫起「宅在家」 空拍見證台北不夜城變空城

本土疫情升溫，台北市、新北市自5/15起進入「三級警戒」，接著在5/19擴及全國三級警戒。外出戴口罩、實聯制、室外10人...

機動快篩隊今進駐金山 明加開場次篩檢400人

新北市政府今天調派機動快篩隊進駐金山，共有432接受快篩，其中2人呈陽性，再接受PCR採檢。金山區長廖武輝說，因為民眾接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。