機動快篩隊今進駐金山 明加開場次篩檢400人

新北市政府今天調派機動快篩隊進駐金山，共有432接受快篩，其中2人呈陽性，再接受PCR採檢。金山區長廖武輝說，因為民眾接受快篩意願高，明天將繼續提供快篩服務，上午8點45分開始發號碼牌，名額400人。

金山區原被市府列為「冷區」，但前天新增1名新冠肺炎本土病例，匡列家人採檢，昨天公布有6人確診，其中1人長期在中山路旁擺攤賣菜。市府今天在金山消防隊旁的運動休閒廣場門口（金山區五湖里南勢53號）設立篩檢站，受理民眾報名快篩。

廖武輝說，今天原本預計採檢350人，作業順利，但因民眾接受快篩意願高，加大篩檢量能，一天下來共採檢432人。明天加開場次，上午8點45分起在篩檢站發放號碼牌。