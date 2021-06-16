北市成德活動中心疫苗站 昨擠爆、今無人

昨天預約擠爆的成德活動中心，今天下午反而沒有人，台北市副市長蔡炳坤表示，85歲以上長者的施打疫苗，已完成83%，今天上午有幾個點本就未安排施打，導致外界誤會疫苗不足，「不是這樣的」，未來將注意施打時間的連慣性。

蔡炳坤表示，有關85歲以上長者的施打情形，醫院預約1萬7600多名，已施打1萬6000多名，比例為81%；診所、門診總預約為1萬2000多名，已施打1萬500多名，比例為85%，總平均已完成83%，表示預約部分已告一段落，接下來施打非預約者。

昨天預約擠爆的成德活動中心，今天下午反而沒有人。蔡炳坤表示，預約時段與數量都是按照醫院填報，昨天一整天量能大，今天上午有幾個點本就未安排施打，導致外界誤會疫苗不足，「不是這樣的」。在第二波施打的時候將改進，盡量讓施打時間連貫，避免長者以為昨天有、今天沒有。此外在預約結束後，也會將已預約剔除，讓里長拿到的名單均為未預約者。

至於，診所剩餘疫苗是否繳回，蔡炳坤表示，診所完成的比例已經85％，接下來要施打第二批長者，診所若有剩下來還沒有打開的疫苗，就會繼續接續在下個階段替民眾施打。