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雙溪開打疫苗 公所調巴士接駁長者好便利

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區公所小巴士接駁的服務，讓三貂、柑腳、泰平等山區里民，能夠方便下山施打，回程也能好好休息。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所小巴士接駁的服務，讓三貂、柑腳、泰平等山區里民，能夠方便下山施打，回程也能好好休息。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區公所於今(16)、明(17)兩日，針對區內85歲以上在籍長者施打疫苗，由於轄區廣大，又在雙溪市場二樓設置接種站，公所採取各里分流，以及小巴士接駁的服務，讓三貂、柑腳、泰平等山區里民，能夠方便下山施打，回程也能好好休息，增加老人家出門接種的意願。

雙溪區長藍瑞民表示，此次因應區內85歲以上在籍長者接種疫苗，特別選在雙溪市場二樓的寬廣空間，減少民眾群聚的風險，民眾搭乘電梯來到接種站，先進行身分查驗，並領取號碼牌在等待區稍候，下一站透過衛生所人員量血壓，察看健保卡病史資訊，然後便是進入接種區，本次採取「宇美町式」施打，民眾在問診、打完針後，便能直接在原座位休息20分鐘，若是人數較多，也設有休息區供老人家歇息緩解。

雙溪區因面積有146平方公里，針對居住較為偏僻的長者，雙溪區公所也利用加開公車與新巴士的服務，例如今(16)日往返三港里慈安宮及牡丹里慶雲宮，17日在泰平里壽山宮、長源里威惠廟、上林國小、平林活動中心也會有接駁班次，增加離市中心較遠的居民前來施打的意願，而家屬陪同會更好，在長者接種後需多加觀察身體狀況，多喝水休息，更能緩解副作用的不適。

雙溪區 巴士 疫苗

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雙溪開打疫苗 公所調巴士接駁長者好便利

雙溪區公所於今(16)、明(17)兩日，針對區內85歲以上在籍長者施打疫苗，由於轄區廣大，又在雙溪市場二樓設置接種站，公所採取各里分流，以及小巴士接駁的服務，讓三貂、柑腳、泰平等山區里民，能夠方便下山施打，回程也能好好休息，增加老人家出門接種的意願。

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