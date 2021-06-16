快訊

娶嫩妻曾為佳話 「鳥來伯」長青驚傳過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳區兩接種站做分流 34里里長動員協助

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區以兩處接種站的方式進行各里的分流施打，也請34里辦公處協助調查詢問，讓越多居民提升抵抗力，保障鄰里的健康。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區以兩處接種站的方式進行各里的分流施打，也請34里辦公處協助調查詢問，讓越多居民提升抵抗力，保障鄰里的健康。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區配合新北市第一階段85歲以上在籍長者施打疫苗，因各里人數多，分為15、16日兩天，以兩處接種站的方式進行各里的分流施打，區公所配合18日將開放不在新北市戶籍的85歲以上長者施打，公所也請34里辦公處協助調查詢問，讓越多居民提升抵抗力，保障鄰里的健康。

吉安里長謝永昌表示，今日輪到四腳亭地區在瑞芳國小禮堂的接種站施打疫苗，透過衛生所給各里辦公室的資訊，在瑞芳區人口不少的吉安里，超過85歲以上的長者約有100位，因為居住密集，里辦公室多次提醒住戶，此次有超過一半都有來施打疫苗，而自己也呼籲家屬能陪同長者接種最好，除了能照顧老人家的安全，也帶給長者安心。

瑞芳區長施玉祥表示，雖然這次公部門公佈疫苗數量的時間比較急促，新北市各區公所也趕緊做了應變的規劃，公所針對15、16日一天半的施打時間，為瑞芳區34里規劃分流及接駁，18日的疫苗施打，是針對不在新北市戶籍但居住在瑞芳的85歲以上長者，或是75歲以上原住民，這兩天會請各里辦公室調查數量，一旦算好變能做最有效率的分配。

瑞芳 疫苗

延伸閱讀

台中再獲配3萬餘劑疫苗 80歲以上長者可接種

接種AZ疫苗後猝死 彰縣86歲老翁死因待查

剩餘不打志工？ 柯文哲：別因好心肝 搞得浪費丟疫苗

國民黨公布疫苗民調 民進黨：假民調之名攻擊疫苗

相關新聞

3小時湧98位長者打疫苗 醫師脫下手套差點不能動了

長者們出門至接種站施打新冠疫苗，恐花時間等待又消耗體力，另一方面，醫護人員也搶在有限時間內，完成更多施打作業...

污水中有新冠病毒 新北水利局：都經密閉管道殺菌消毒

國內有兩處汙水出水口偵測到新冠病毒，新北市水利局表示，中央已經說明不具傳染力，且新北不管家庭或醫院廢水，一定都會經過密閉...

診所協助接種剩餘疫苗 基層醫護爆：被要求作廢

國內本土疫情嚴峻，疫苗成為針對稀有資源，台北市今昨2日開放網路預約的85歲長者施打疫苗，今下午起進行未預約的長者疫苗接種...

汐止戶外聯合辦公區好熱 冰塊加電扇消暑

全國防疫三級警戒後，汐止區公所整合行政中心內六個公家單位設置聯合服務中心，在戶外一樓平台設櫃台，提供民眾辦理包括戶政、稅捐等業務，只是夏天飆高溫，戶外辦公、洽公真的很悶熱，所以，戶政、稅捐處每天購買冰塊，放在一旁，搭配風扇降溫，消消暑氣。

關愛打疫苗長者 淡水各界供帳篷扇子消暑

疫苗開打，新北市淡水區有2800多位85歲以上的長者，淡水區公所除採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓陪同家屬從門口領號碼牌到施打疫苗，過程非常流暢，而淡水媽祖廟福佑宮提供了1500支「淡水媽保平安扇」，另外紅樹林有線電視也提供10頂的帳篷，在新市國小外頭為排隊的長者遮陽相當貼心。

淡水疫苗施打動線順暢 長者讚打完安心多

新北市疫苗開打，從昨天開始開放第一梯次的疫苗施打，主要對象為85歲以上的長者，新北市淡水區有2800多位，地點則是以新市國小為主要施打地點，再來是衛生所，以及馬偕醫院，將以各里分時段的方式來進行施打，淡水區公所除了採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓打完的長者讚許真的順暢很多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。