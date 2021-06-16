瑞芳區兩接種站做分流 34里里長動員協助

瑞芳區配合新北市第一階段85歲以上在籍長者施打疫苗，因各里人數多，分為15、16日兩天，以兩處接種站的方式進行各里的分流施打，區公所配合18日將開放不在新北市戶籍的85歲以上長者施打，公所也請34里辦公處協助調查詢問，讓越多居民提升抵抗力，保障鄰里的健康。

吉安里長謝永昌表示，今日輪到四腳亭地區在瑞芳國小禮堂的接種站施打疫苗，透過衛生所給各里辦公室的資訊，在瑞芳區人口不少的吉安里，超過85歲以上的長者約有100位，因為居住密集，里辦公室多次提醒住戶，此次有超過一半都有來施打疫苗，而自己也呼籲家屬能陪同長者接種最好，除了能照顧老人家的安全，也帶給長者安心。

瑞芳區長施玉祥表示，雖然這次公部門公佈疫苗數量的時間比較急促，新北市各區公所也趕緊做了應變的規劃，公所針對15、16日一天半的施打時間，為瑞芳區34里規劃分流及接駁，18日的疫苗施打，是針對不在新北市戶籍但居住在瑞芳的85歲以上長者，或是75歲以上原住民，這兩天會請各里辦公室調查數量，一旦算好變能做最有效率的分配。