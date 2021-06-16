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淡水疫苗施打動線順暢 長者讚打完安心多

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區公所除了採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓打完的長者讚許真的順暢很多。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所除了採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓打完的長者讚許真的順暢很多。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市疫苗開打，從昨天開始開放第一梯次的疫苗施打，主要對象為85歲以上的長者，新北市淡水區有2800多位，地點則是以新市國小為主要施打地點，再來是衛生所，以及馬偕醫院，將以各里分時段的方式來進行施打，淡水區公所除了採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓打完的長者讚許真的順暢很多。

陪同家屬表示，為了帶家中高齡的先生來打疫苗，從門口領號碼牌到施打疫苗，不僅是過程非常流暢，而且馬偕醫院來協助的醫護人員也都非常細心對於長者有許多叮嚀，打完後也感到比較安心。對此淡水區長也強調這些流程都是上星期開始，與各里配合通知到現場分流，大家齊心合作。

淡水區長巫宗仁表示，打疫苗淡水42個里分成三天在三個地點分別來施打，以各里每天分時段的方式，將人潮分流，達到避免大量群聚的情形，也讓打疫苗流程速度加快，也呼籲里內符合資格的民眾盡快施打疫苗為自身健康安全多一分保障。

疫苗 淡水

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疫苗開打，新北市淡水區有2800多位85歲以上的長者，淡水區公所除採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓陪同家屬從門口領號碼牌到施打疫苗，過程非常流暢，而淡水媽祖廟福佑宮提供了1500支「淡水媽保平安扇」，另外紅樹林有線電視也提供10頂的帳篷，在新市國小外頭為排隊的長者遮陽相當貼心。

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