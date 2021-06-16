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關愛打疫苗長者 淡水各界供帳篷扇子消暑

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
紅樹林有線電視也提供10頂的帳篷，在新市國小外頭為排隊的長者遮陽相當貼心。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視也提供10頂的帳篷，在新市國小外頭為排隊的長者遮陽相當貼心。 圖／紅樹林有線電視提供

疫苗開打，新北市淡水區有2800多位85歲以上的長者，淡水區公所除採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓陪同家屬從門口領號碼牌到施打疫苗，過程非常流暢，而淡水媽祖廟福佑宮提供了1500支「淡水媽保平安扇」，另外紅樹林有線電視也提供10頂的帳篷，在新市國小外頭為排隊的長者遮陽相當貼心。

從昨天開始開放疫苗施打，主要對象為85歲以上的長者，而在新北市淡水區有2800多位，地點則是以新市國小為主要施打地點，再來是衛生所以及馬偕醫院，將以各里分時段的方式來進行施打，對於長者到現場不免要排隊領號碼牌，雖然淡水區公所有準備座椅提供長者坐下等待。

淡水區長巫宗仁表示，這一次在施打疫苗的進行當中，看到許多在地企業宮廟的愛心善舉，包括了淡水媽祖廟福佑宮提供了1500支「淡水媽保平安扇」，提供馬偕醫院、衛生所以及新市國小疫苗施打站，給排隊等候的長者消暑服務，另外紅樹林有線電視也提供10頂的帳篷在新市國小外頭為排隊的長者遮陽相當貼心。

淡水區長巫宗仁示，在新市國小外頭，公所提供了20多頂的帳篷讓長者不用曬太陽還有座椅可以休息，而這當中有10頂就是紅樹林有線電視免費提供，在衛生所外頭也有兩頂，加上福佑宮所捐的媽祖平安扇區長也非常感謝地方的善心與貼心服務，讓對抗疫情更有助力。

淡水 衛生所

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新北市疫苗開打，從昨天開始開放第一梯次的疫苗施打，主要對象為85歲以上的長者，新北市淡水區有2800多位，地點則是以新市國小為主要施打地點，再來是衛生所，以及馬偕醫院，將以各里分時段的方式來進行施打，淡水區公所除了採用日本宇美町式的打法，現場的動線規劃，也讓打完的長者讚許真的順暢很多。

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