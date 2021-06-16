汐止戶外聯合辦公區好熱 冰塊加電扇消暑

全國防疫三級警戒後，汐止區公所整合行政中心內六個公家單位設置聯合服務中心，在戶外一樓平台設櫃台，提供民眾辦理包括戶政、稅捐等業務，只是夏天飆高溫，戶外辦公、洽公真的很悶熱，所以，戶政、稅捐處每天購買冰塊，放在一旁，搭配風扇降溫，消消暑氣。

新北市稅捐處汐止分處主任黃逸芳表示，因為疫情嚴峻的關係，所以，跟汐止行政中心各機關一起，在一樓提供為民服務，現場環境是比較炎熱，雖然有配置電風扇，但常常吹起來還是熱風，所以，考量到同仁以及來洽公的民眾可能會身體不舒服，特別配置了冰桶，希望能減輕炎熱的感覺。

30幾度的高溫下，戶外的服務櫃台還是熱，就算上頭還有底下都有電扇，但經常吹出來的都是熱風，所以，這陣子包括戶政及稅捐處就購買了冰塊，放在桶子裡後，再分散在各角落，搭配電扇吹增加涼感，工作人員感覺舒適點，也讓洽公民眾不會感覺太悶熱，民眾說是有感覺悶熱，會不舒服，有了冰塊會好一點。

黃逸芳也強調，每天都30幾度，也想辦法改善放了冰塊桶，不過，還是要呼籲民眾，在疫情期間，如果有需要稅捐服務的話，能夠儘量在線上申請，為防疫盡一份心力。