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新北52家企業管移工有問題 侯友宜：違規嚴重一定停工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，防疫還是重點，若業者有嚴重違規，一定會要求停工。圖／擷至侯友宜臉書
侯友宜表示，防疫還是重點，若業者有嚴重違規，一定會要求停工。圖／擷至侯友宜臉書

新北市勞工局6月9日全面清查109家50人以上中型企業，其中52家被發現管理移工上有缺失。新北市勞工局長陳瑞嘉表示，市府會再複查，若無改善會罰開6到30萬。市長侯友宜指出，防疫才是重點，請業者配合政策，若違規嚴重者，一定會強制停工。

新北市中和日前爆發移工群聚感染案，市府要求企業協助配合防疫政策，管理移工，避免再度爆發群聚案。

勞工局日前清查109家企業中，有22家無法掌握移工外出的旅遊史、接觸史，30間工作場所無法分流。勞工局建議，要求企業減少移工外出，並直接提供生活物資，並詳實記錄移工外出資訊，工作場域可用紅龍阻隔區分工作場域。

陳瑞嘉指出，市府9號便完成109家50人以上的企業訪查，發現52家業者有缺失，已要求限期改善， 會安排時間複查，未改善者會先罰6至30萬罰款，有重大缺失的就會要求停工。

侯友宜表示，對違規者開罰是種處罰，但防疫還是重點，業者只要有嚴重違規，一定會要要求停工，希望企業能陪配合市府落實防疫規範。

移工 勞工局

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