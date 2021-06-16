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3小時湧98位長者打疫苗 醫師脫下手套差點不能動了

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇完成「疫苗診」任務，專為75歲以上長者打疫苗，手被手套勒紅腫「左拇指差點麻掉不能動」。圖／取自姜冠宇臉書
台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇完成「疫苗診」任務，專為75歲以上長者打疫苗，手被手套勒紅腫「左拇指差點麻掉不能動」。圖／取自姜冠宇臉書

長者們出門至接種站施打新冠疫苗，恐花時間等待又消耗體力，另一方面，醫護人員也盡力搶在有限時間內，完成更多施打人數。日前有台北市立聯合醫院中興院區醫師完成3小時「疫苗診」後，脫下手套的手已紅腫，讓不少網友相當心疼。

端午節當日，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇於早上9點先在臉書預告，接了「疫苗診」任務，專為長者打疫苗，且很多是85歲以上，不料到了下午疫苗診結束，他分享自己的手已被手套勒紅腫，「左拇指差點麻掉不能動」。

姜冠宇也公布一天的個人戰績「98人次」，意味完成98位長者疫苗接種，但是仍有老人家向醫師抱怨怎麼沒有莫德納可以打，姜冠宇忍不住說「但是本院今天只有AZ啊」。

網友們心疼回應「勒痕好深喔！」、「感覺左手大拇指呈現紫紅色，是瘀血了嗎？」，更多人則是加油打氣「醫生辛苦了」。

新冠疫苗 醫師

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