污水中有新冠病毒 新北水利局：都經密閉管道殺菌消毒

國內有兩處汙水出水口偵測到新冠病毒，新北市水利局表示，中央已經說明不具傳染力，且新北不管家庭或醫院廢水，一定都會經過密閉管道至水資源回收中心殺菌及消毒，在符合放流水標準後排放，所以請市民不必擔心。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日指出，根據國內汙水監測系統發現，有兩處汙水出水口偵測到新冠病毒，但並未透露地點；今日再補充，下水道長期以來都有監測，這次監測到的病毒Ct值很高，大約33至37，不過因為是經過高度濃縮才檢測得到，所以並無傳染性，意義在於搜集集水區內的可能確診者，可以根據流域分佈來做採檢。

新北市水利局長宋德仁表示，指揮中心講的是殘留碎片病毒，並不具傳染力，而在新北市不管是家庭用水或醫院的醫療廢水，都一定會先經過密閉管道，再經過水資源回收中心做完整的處理，包含殺菌跟消毒等，在符合放流水標準之後才會排放，請市民安心。

水利局說明，水資源回收中心會將汙水經過撈汙、沉澱、生物分解處理、消毒殺菌後符合放流水標準後排放，目前於疫情期間維持24小時運作不間斷，以維持民生必須之汙水排放處理，而相關設施操作維護人員，除了個人防護設備必備外，也會定期進行廠區內清潔消毒。

另外，執行中汙水工程在疫情期間，也會在確保施工人員安全無虞下持續推動，人員落實全程配戴口罩、護目鏡、手套及防疫清潔等，亦加強環境清潔、消毒及通風，同時延期辦理涉及與民眾接觸的工程、會勘及施工說明會等。