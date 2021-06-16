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診所協助接種剩餘疫苗 基層醫護爆：被要求作廢

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
有基層醫護指出，非疫苗合約診所施打的疫苗若有剩只能作廢，尚不能給予其他有資格對象施打。聯合報系資料照
有基層醫護指出，非疫苗合約診所施打的疫苗若有剩只能作廢，尚不能給予其他有資格對象施打。聯合報系資料照

國內本土疫情嚴峻，疫苗成為針對稀有資源，台北市今昨2日開放網路預約的85歲長者施打疫苗，今下午起進行未預約的長者疫苗接種，但有基層診所醫護指出，非疫苗合約診所未施打完的疫苗只能作廢，是否開放給其他符合資格的對象施打還在研議，讓醫護人員直呼「太浪費」。

台北市長柯文哲14日表示，一瓶疫苗可打10人，針對有預約但沒來的民眾，疫苗開封後若還有剩，原則就是提供給前七類對象施打，授權給每個診所自行運用，相信醫師不會亂用。

但有基層醫護指出，北市衛生局在各診所領疫苗時，嚴格警告領回的疫苗僅可給「系統預約的85歲以上長者施打」，若預約沒來或是診所很用力多擠出幾劑，「也不准拿去打75歲以上長者，而要強制繳回衛生局，或是直接作廢」，疫苗開封後6小時就要用完，繳回等於作廢，若一家診所有5人沒來，100家診所就要浪費500劑。

另有醫護表示，詢問北投及中山區健康服務中心診所施打疫苗有剩問題，卻得到「非疫苗合約診所，未施打完畢的疫苗只能作廢，目前還在研議是否開放其他符合資格的民眾施打」的回應，面對珍貴疫苗卻要作廢，讓醫護們感到十分浪費、惋惜。

北投區健康服務中心主任吳俊良表示，目前主要為北市有簽約的合約診所且自願協助民眾接種，為第一波施打疫苗接種站，若診所疫苗有剩，就可遵循市長日前所說，將疫苗提供給第一至七類對象進行施打；至於醫護所提，「非疫苗合約診所所剩疫苗須作廢」一事並不清楚。

信義區健康服務中心主任周真貞表示，確實為了不讓疫苗浪費，市長授權診所醫師將多出的疫苗提供75歲以上長者施打；北市目前雖未開放75歲長者網路預約接種，但各家診所都有長期看診以及重症病患，因此可優先從這群病患中提供75歲以上長者給予接種。

疫苗 北市 衛生局

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