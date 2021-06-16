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三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

影／三級疫起「宅在家」 空拍見證台北不夜城變空城

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
夜晚的松高路，雖燈光明亮，但街道上人、車稀少的空蕩景象。記者黃義書／攝影
夜晚的松高路，雖燈光明亮，但街道上人、車稀少的空蕩景象。記者黃義書／攝影

本土疫情升溫，台北市、新北市自5/15起進入「三級警戒」，接著在5/19擴及全國三級警戒。外出戴口罩、實聯制、室外10人、室內五人，餐廳、小吃攤只准外帶禁止內用，同時鼓勵民眾「宅在家」，沒事不出門等一連串的防疫措施。這也導致各地街道的車輛、行人大量的減少，街區、商業區呈現空蕩的「空城」現象，嚴重衝擊民生、經濟。

隨著疫情的嚴峻，新冠肺炎的確診、死亡人數不斷的攀升，染疫的致死率又高於世界，國內疫苗不足等等負面消息，更是嚴重的打擊國人的信心。

然而在這嚴峻的疫情及負面的訊息下，6/3傳出日本將捐贈124萬劑AZ疫苗，就隔日6/4日運抵台灣，該疫苗在6/15開始施打。6/6美國三位參議員搭乘美軍C-17戰略戰術運輸機抵台，同時宣布將捐贈75萬劑新冠疫苗。接著民間、企業捐贈疫苗(雖有相關爭議)及國產高端疫苗解盲成功;又有藝人賈永婕募集「高流量氧氣鼻導管全配系統」送給醫院等正面消息。同時疫情在6/13之後連續三天確診人數下降二百人以下，疫情有趨緩跡象，解封之日也露出曙光。

在如此艱難的時刻，遇到了最美好的事物。全民防疫現階還是需要國人一起努力，保持正向。疫情終將退散，街市的繁華將再現。

更多照片與完整影片請看聯合報數位版：https://vip.udn.com/vip/story/122171/5535670?from=vipudn_newest_index

本空拍影片經民航局與台北市府申請核准

360攝影機空拍的信義商圈高樓間的空城景象。記者黃義書／攝影
360攝影機空拍的信義商圈高樓間的空城景象。記者黃義書／攝影
信義商圈松高路松智路交叉口，也呈現無人逛街的景象。記者黃義書／攝影
信義商圈松高路松智路交叉口，也呈現無人逛街的景象。記者黃義書／攝影
矗立在信義商圈的台北101，周邊的松智路等街頭，成了空城。記者黃義書／攝影
矗立在信義商圈的台北101，周邊的松智路等街頭，成了空城。記者黃義書／攝影
夜色下的信義商圈高樓林立，遠看雖是燈光璀璨繁華夜景，目前商圈內卻是空城。記者黃義書／攝影
夜色下的信義商圈高樓林立，遠看雖是燈光璀璨繁華夜景，目前商圈內卻是空城。記者黃義書／攝影

AZ疫苗 疫情

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