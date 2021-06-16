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中央17日再發5.4萬劑 北市規畫開放施打至80歲以上長者

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
中央17日將再配發台北市5萬4700劑新冠肺炎疫苗，北市府發言人陳智菡表示，目前台北市初步規畫下一批，將開放到80歲以上長者可以接種疫苗。本報資料照片
中央17日將再配發台北市5萬4700劑新冠肺炎疫苗，北市府發言人陳智菡表示，目前台北市初步規畫下一批，將開放到80歲以上長者可以接種疫苗。本報資料照片

中央17日將再配發台北市5萬4700劑新冠肺炎疫苗，北市府發言人陳智菡表示，目前台北市初步規畫下一批，將開放到80歲以上長者可以接種疫苗，不過還是要看這一批85歲以上長者施打狀況，再做細部調整。

陳智菡表示，下一批疫苗約5.4萬劑，北市府會依照長者年齡陸續施打，目前設籍北市的75歲以上長者人口數，75至79歲有7萬4708人；80至84歲有5萬7049人，扣除這一波85歲以上長者施打完成後，17日撥下來的這一批疫苗，規畫施打到80歲以上長者，不過還是要看目前85歲以上長者的施打狀況，再做細部調整。

台北市副市長黃珊珊昨天在防疫記者會中表示，北市府已接獲中央通知，17日將再配發5萬4700劑新冠肺炎疫苗，這次是針對75歲以上長者，再度撥給26%的疫苗數量，其中雙北多配發10%，黃珊珊也感謝中央聽到地方聲音。

黃珊珊昨表示，這次的分配標準比較單純，就是75歲以上長者，上次是撥27%、這次撥給26%疫苗，其中雙北有多配發10%。台北市上次獲配4萬9725劑，增加10%，變成5萬4698劑，所以這次配給5萬4700劑。

北市 疫苗 新冠肺炎

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