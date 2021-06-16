西園醫院疫苗提早開打 黃珊珊盼未來照市府規定

北市原定今天下午開放85歲以上未預約長者接種疫苗，西園醫院憂心量能不足提早開打，引發爭議。北市副市長黃珊珊說，醫院是想把事情做好才造成誤會，希望以後都按照市府規定。

台北市政府規劃，15日整天、16日上午開放85歲以上長者預約接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗；16日下午、17日整天則安排無預約長者施打。

然而，台北市西園醫院昨天深夜在臉書發文表示，原排定服務萬華區忠德里、和德里非預約85歲以上長者的疫苗接種服務，因疫苗未能配送到院，今天上午將暫停施打。

台北市副市長黃珊珊上午臨時到西園醫院視察，她表示，市府從13日開始就告知各家醫院，所有未預約的民眾都是今天下午開始施打，預約民眾則在今天上午以前打完。

黃珊珊說，不清楚西園醫院狀況怎樣，但這是全台北市統一的規定，可能有熱心里長提供名冊，所以西園醫院評估量能上無法負和，想提早開始服務，讓里長誤會說可以通知里民來，大家都只是想把事情做好。

對於西園醫院稱疫苗配發不及，黃珊珊說，昨天晚上疾管科同仁就通知可以領取疫苗，但西園醫院負責的同仁住得比較遠，說今天上午再來領取，所以不是市府沒給疫苗。

黃珊珊強調，一定會讓大家打得到疫苗，為了不要讓其他行政區的民眾質疑為什麼只有西園醫院能提早打，希望醫院以後都統一遵守規定，不要造成誤會。

西園醫院副院長孫建偉說明，因為忠德里、和德里共有247人要施打疫苗，還有本來預約下午診的100個名額，一個下午絕對無法完成300多人施打，所以基於善意，主動聯絡里長，請沒預約的里民挪到上午打，才會產生這樣的誤會。

萬華區和德里長洪天化表示，醫院昨天本來說好今天早上可以打疫苗，他就廣播告知里民，結果晚上醫院又說沒有疫苗可以打，叫他再去通知，但他認為不能這樣改來改去，就要求醫院要想辦法解決。

洪天化指出，和德里有142名85歲以上長者，忠德里有100多名，市府要求里長每一個人都去發通知單，而醫院希望可以先知道有誰要打，好預先準備，但里長手上的名單有的有預約、有的沒有預約，亂就亂在這裡。

洪天化說，他希望以後75歲以上打疫苗可以直接造冊，分批、分時段、分地點接種，才不會亂掉，黃珊珊今天則跟他說，以後還是會用預約制，但會把有預約跟沒有預約的分開，只給里長沒預約到的長者的名單，方便聯絡。

洪天化說，疫情太嚴重了，市府真的很辛苦，頭一次比較亂不會怪任何人，能夠打到疫苗才是最重要的事。