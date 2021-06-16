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北市再獲配5.4萬劑疫苗 擬供80歲以上長者接種

中央社 / 台北16日電

北市17日將再獲配發5.4萬劑新冠肺炎疫苗，市政府發言人陳智菡今天表示，已著手規劃開放80歲以上長者可接種疫苗，將視此次85歲以上長者施打狀況再做決議。

台北市副市長黃珊珊昨天表示，已接獲中央通知，17日將再配發5.4萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗給台北，此次中央分配標準為75歲以上長者人口數的26%，北市原本是4.9萬劑，中央再加配這個數字的10%，就變成5.4萬劑。

陳智菡今天表示，市府已經在規劃開放至80歲以上長者可接種疫苗，但還是要看此次85歲以上長者施打狀況再做決議，會於適當時機對外公布。

市府統計，北市85歲以上長者共5萬8644人，80到84歲長5萬7049人；北市11日獲配7萬劑，不過其中1.2萬劑是供中央防疫人員施打，剩餘可動用額度為5.8萬劑疫苗，因此開放85歲以上長者、65歲以上原住民接種。

疫苗 北市 新冠肺炎

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