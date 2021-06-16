北農：未抽換匡列隔離名單 員工皆完成篩檢

媒體報導，北農抽換營業部被匡列隔離員工名單。台北農產公司今天表示，未抽換名單，發現員工確診後，已要求其他員工快篩、檢測PCR、場所清消等，營業部工作人員皆已完成篩檢。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，媒體報導，台北農產運銷公司營業部有員工陸續染疫，但北農未安排員工篩檢，並抽換被匡列隔離員工名單。對此，北農主任秘書路全利否認。

路全利說，位於民族東路的北農營業部5月28日一名員工確診，後續依衛生單位防疫指引，以同心圓匡列篩檢，最後6人確診，包含3人同車感染、3人密切接觸，並針對營業部所有員工篩檢。

他指出，6月12日接獲通知，營業部有3人屬無症狀感染，經核酸檢測（PCR）陽性、確診，後續由衛生單位協助，這9人為內部員工，不太會與民眾接觸。

路全利說，未抽換被匡列隔離員工名單，得知員工確診，依同心圓方式，先匡列密切接觸者，再擴大至幹部、員工，營業部員工皆已前往快篩、採檢PCR，會持續關注後續狀況。

他表示，自5月11日起，要求人員戴口罩、手套、護目鏡及落實進入批發市場量體溫、實聯制、手部消毒外，每天交易結束後針對相關場所的環境、儀器清潔消毒，也有持續發放防疫物資給同仁。