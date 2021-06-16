物流卡卡 北市議員從雲林募防疫物資送警察、醫護

疫情嚴峻，物流也卡住，寄送往往需要多天時間，市議會國民黨團書記長王欣儀籌募防疫物資，因部分物資台北缺貨，物流也卡住，得知雲林才買得到，只好拜託友人連夜從雲林開車上來台北，分送到警局。

王欣儀指出，現在防疫物資都很短缺，採購不易，連物流都卡住，往往需要多天時間！為了求快，她只好四處詢問請託；以文山一分局各分隊需要6台消毒用的電動噴霧機為例，因為台北廠商全都缺貨，一直問到雲林才買到，但一聽到物流運送可能要等上一周，只好拜託友人連夜從雲林開車上來台北，幫忙送到各分局，為的就是希望他們可以早日使用、確保安全、降低再有人染疫機會。

王欣儀說，自本土疫情爆發以來，截至目前為止，她已陸續在選區（大安、文山）內的3個警分局送出包含護目鏡及防護面罩各400個、N95口罩300個、酒精300瓶、防護衣230件、隨身防護套組180組、抗病毒噴劑100瓶、隔離衣80件、額溫槍7支及消毒電動噴霧機6台等防疫物資。

另外，也與里長、民間餐飲業者合作，送出熱騰騰的暖心健康餐盒1750盒、火鍋套餐600個及畫冊1000本到以上3個警分局，以及市立聯合醫院仁愛、萬芳、中興、和平等4個院區，共同為警察、醫護加油打氣。