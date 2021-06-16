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西園醫院稱疫苗配送不及 北市：絕無此事

中央社 / 台北16日電

北市西園醫院昨天深夜緊急通知，因疫苗配送不及，暫停原定今天上午替85歲以上未預約長者施打疫苗的規劃。北市府澄清，絕無此事，未預約長者統一於今天下午開始接種。

台北市西園醫院昨天深夜在臉書發文表示，原排定服務萬華區忠德里、和德里非預約85歲以上長者的疫苗接種服務，因疫苗未能配送到院，今天上午將暫停施打，待疫苗派送到貨後由里長廣播通知，請長者先在家靜候。

台北市政府發言人陳智菡今天上午對此嚴正澄清，絕無此事，市府早已規劃並多次向外說明，85歲以上未預約長者統一於今天下午開始接種，市府會於昨天晚間或今天上午配送疫苗，全台北28家醫院做法一致。

陳智菡強調，西園醫院昨天下午即表示希望提前施打，市府已明確告知，全市做法一致，會統一配送疫苗、避免混亂，西園醫院當時也清楚此訊息。

陳智菡說，西園醫院逕自更改時程並向里民廣宣，準備不及卻又卸責於市府的說法，已嚴重誤導視聽，市府深表遺憾，特此聲明向各界釋疑。

陳智菡表示，各院疫苗皆已分配完成，本市85歲以上長者皆可接種完畢，無須擔心疫苗不足，影響權益，提醒未預約的長者，依通知單上的時間赴醫院依序施打疫苗。

西園醫院說明，根據市府規劃，本來是今天下午開始替非預約長者施打疫苗，但衛生局給的名單上有240多名長者，不僅無法消化，也擔心造成群聚，因此昨天跟里長、衛生局討論，希望能提早到上午開始幫居民服務。

西園醫院強調，西園醫院一個時段量能約能服務100名長者，昨天上午拿到衛生局的名單時也嚇一跳，若下午才開打勢必造成堵塞，幸好稍早8時許已經拿到疫苗，9時開始準時分流施打。

西園醫院表示，無意造成衛生局或北市府困擾，希望大家共同努力讓事情圓滿。

疫苗 衛生局 北市

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