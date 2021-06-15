路牌擺烏龍 淡水油車口變「油庫口」里長無奈

淡江大橋聯絡道路位於沙崙路與大庄路之間的隧道工程，整體也已經完工，隧道口的路面標線都重新畫設，號誌燈指示牌也都裝設完畢，但其中一個地名指示牌，淡水油車口卻變「油庫口」，讓許多里民質疑。對此，公路總局也澄清，是工作人員誤植了將會近期改善。

油車里長唐儷樺表示，在淡水只有油車里，沒有油庫里，對於公路總局的錯誤，事前都沒有跟地方里長做確認，就將指示牌掛上，而且油庫口是板橋麵線香腸知名店家，這樣誤植也太烏龍了吧，油車里沒有油庫口請大家別誤會了。

新北市議員陳偉杰表示，淡江大橋是全台數一數二的重要工程，也是未來亞洲或世界的重要地標，工程單位對於各項施工應該更謹慎仔細才是，而不是一味靠民眾反應才來改東改西。麻煩中央要好好重視淡江大橋各項工程進行，畢竟這是淡水、北海岸鄉親期盼已久的交通要道呀。

公路總局西濱北區臨處長詹益祥表示，由於當初設計者是外地人不了解當地地名，因此把油車口誤植成油庫口，而發現錯誤後，也立即將指示牌遮蔽，原本指示油車口的方向是往油車里的滬尾砲台公園的小路，而未來將會與區公所還有在地油車里長來一起討論正確指示牌設置的問題，以避免造成誤會。