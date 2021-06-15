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不畏疫情堅送暖 汐止店家煮養生茶送清潔隊

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止有一家鬆餅屋業者，生意差很多，但是堅持送暖，準備冰涼的養生茶，感謝清潔隊對防疫的辛苦付出。 圖／觀天下有線電視提供
汐止有一家鬆餅屋業者，生意差很多，但是堅持送暖，準備冰涼的養生茶，感謝清潔隊對防疫的辛苦付出。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情爆發，全國防疫三級警戒，也讓許多店家生意都受到影響，不過，在汐止有一家鬆餅屋業者，雖然，疫情期間生意差很多，但是堅持送暖，看到清潔隊人員大街小巷忙著消毒很辛苦，今(15)日準備冰涼的養生茶，感謝他們對防疫的辛苦付出。

店家謝明蒔說，其實這波疫情影響真的蠻大的，但是相信辛苦的人更多，希望盡自己之力、量力而為，所以，這次主要是體諒前線防疫人員的辛勞，提供養生茶希望能夠增強他們的抵抗力，大家平安。

在汐止中興路的一家鬆餅屋，疫情期間生意至少差了三、四成，不過，堅持送暖給防疫人員，由基隆的一家中藥行贊助藥材，然後老闆熬煮養生茶，就送了上百杯冰涼的養生茶給這段期間忙著在大街小巷消毒的清潔隊員。值得一提的是，這一間也是環保局不塑之客的友善店家，平時做環保，而現在疫情期間民眾少出門，生意真的差很多，自顧不瑕，卻還是希望能夠為防疫出點心力，送上支持與溫暖。

謝明蒔指出，其實經常看到大熱天清潔隊人員忙著在大街小巷消毒，這次防疫人員都很辛苦，但是，清潔隊員卻比較少人去注意到，所以，希望透過養生茶給他們支持和鼓勵。

汐止清潔隊倪瑞鴻表示，這段期間同仁都很辛苦，除了原本的清運垃圾之外，還要忙防疫消毒的部分，也很感謝店家的支持和鼓勵。

疫情 汐止

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