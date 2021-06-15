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最老偏鄉開打疫苗 平溪公所安排貼心服務

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪衛生所開打AZ疫苗，區公所事先電話通知，並按照各里進行分流管制，愛心服務區輪椅租借服務。 圖／觀天下有線電視提供
平溪衛生所開打AZ疫苗，區公所事先電話通知，並按照各里進行分流管制，愛心服務區輪椅租借服務。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區是全台老人口比例最高的鄉鎮，今(15)日平溪衛生所開打AZ疫苗，光85歲以上的長者就有兩百多位，區公所事先電話通知，並按照各里進行分流管制，愛心服務區輪椅租借服務，讓行動不便的老人家很方便，區長曾繁盛也提醒施打長者多多休息，一有狀況也麻煩親人多加留意，並與里辦公室、衛生所保持聯繫。

平溪區今(15)日配合新北市第一階段疫苗施打，因人口少、高齡化嚴重，光85歲以上的長者就有兩百多位，公所事先便已電話通知，並按照各里進行分流管制，衛生所也安排了施打區、留觀區、親屬等候區等動線，並設有愛心服務區的輪椅租借服務，讓行動不便的老人家，避免跌倒更安全。

平溪區長曾繁盛表示，今日的施打過程相當流暢，除了有親屬接送長者外，很感謝一粒麥子基金會提供數台身障服務車，協助接送輪椅長者外出，而臺雅國際慈善基金會也捐贈了隔離衣等用具，讓公所、衛生所人員更具防護，而藥師山基金會10日也捐贈了礦泉水，讓老人家在打完疫苗後休息的十五至三十分鐘，藉由喝水提升代謝，減緩副作用，接下來三到七天，家屬應多留意長者的身體狀況，如有微燒的狀況，衛生所也有開普拿疼來減緩不適，每位施打者的名單，衛生所都會提供名單給各里辦公室，里長會定時關心里民，如有狀況，民眾也能打電話向衛生所反應。

衛生所 平溪 AZ疫苗

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