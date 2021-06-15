快訊

高端疫苗送件申請「緊急使用授權」 積極尋找三期合作國家

共機今大舉出海 28架快慢速機闖我西南ADIZ創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

採宇美町式打法 淡水提升疫苗施打效率

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區公所採用日本宇美町式的打法，也讓施打效率提升不少。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所採用日本宇美町式的打法，也讓施打效率提升不少。 圖／紅樹林有線電視提供

今(15)日開始全台灣各縣市進行大規模施打疫苗，新北市新北市淡水區施打地點，以新市國小為主要施打地點，再來是衛生所以及馬偕醫院，將以各里分時段的方式來進行施打，淡水區公所採用日本宇美町式的打法，也讓施打效率提升不少。

國內疫情嚴峻，疫苗需求吃緊，日前由日本贈送我國的124萬劑AZ疫苗，今天開始大規模的在全台灣各縣市進行施打，而在新北市的部份，今天開放第一梯次的疫苗施打，主要對象為85歲以上的長者，新北市淡水區有2800多位。

淡水區長巫宗仁表示，依不同里別，排定時間分流，每一天在馬偕醫院及衛生所有200劑，而新市國小則是500劑，而區公所採用，「宇美町式」接種，老人家坐定位後由醫護人員移動問診、施打，接種後留在原位觀察，長輩無需辛苦移動，是舒適、人性化、有效率的施打方式，淡水區希望能夠很貼心、順利的為市民施打疫苗，以確保大家的健康。

現場有許多85歲以上的長者，都是由家人陪同來到新市國小進行施打疫苗，今天一早首波施打的里別是屯山、中和以及新市鎮的崁頂里。

崁頂里長盧春安表示，原本以為會滿滿的排隊人潮，現場施打情形不算太踴躍，秩序相當良好。

屯山里長李永清也呼籲里內符合資格的民眾盡快施打疫苗為自身健康安全多一分保障。

AZ疫苗 淡水

延伸閱讀

金門獲配發1.12萬劑疫苗今開打 4318人願接種疫苗

藍委點名蘇貞昌女兒怎不幫新北要疫苗？ 蘇巧慧回應了

針對75歲 中央17日再發北市5萬4700劑疫苗

北市醫護批疫苗預約系統沒姓名 柯文哲：要看就簽保密協定

相關新聞

北市不走民政系統堅持網路預約 柯文哲：彈性大

長輩施打疫苗首日，民眾抱怨多，北市與其他縣市在最大不同是力推網路預約，至於下一波接種北市是否考量效仿其他縣市走民政系統，...

北市居家醫療明起開打 優先到中正區、萬華區

北市規劃機動接種隊到家協助長照對象施打，台北市副市長蔡炳坤表示，長照機構本周可完成100家，下周全數1萬900人可完成接...

北市醫護批疫苗預約系統沒姓名 柯文哲：要看就簽保密協定

北市網路預約成功的85歲以上長者今明兩天開始施打疫苗，禾馨醫療營運長林思宏怒批，北市網路預約系統太爛，臨時建置導致聯絡資...

長輩預約打疫苗提早到 柯文哲：只是讓自己排隊

台北市85歲以上長者、65歲以上具原住民身分者今起開放接種AZ疫苗，台北市長柯文哲早上前往信義國中、松菸、中興診所、台安...

強迫篩檢人全擠在地下室 東森國際員工：根本是群聚

東森國際集團配合新北市安心企業快篩計畫，先前篩出1名員工PCR陽性，卻被爆強制員工篩檢，否則停職停薪。現又有員工爆料，位...

北市長者接種不良反應2人 不在籍長者17日下午接種

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，台北市副市長蔡炳坤表示，有兩位長者提出不良反應，經醫生診斷後，情況穩定，已返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。