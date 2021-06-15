採宇美町式打法 淡水提升疫苗施打效率

今(15)日開始全台灣各縣市進行大規模施打疫苗，新北市新北市淡水區施打地點，以新市國小為主要施打地點，再來是衛生所以及馬偕醫院，將以各里分時段的方式來進行施打，淡水區公所採用日本宇美町式的打法，也讓施打效率提升不少。

國內疫情嚴峻，疫苗需求吃緊，日前由日本贈送我國的124萬劑AZ疫苗，今天開始大規模的在全台灣各縣市進行施打，而在新北市的部份，今天開放第一梯次的疫苗施打，主要對象為85歲以上的長者，新北市淡水區有2800多位。

淡水區長巫宗仁表示，依不同里別，排定時間分流，每一天在馬偕醫院及衛生所有200劑，而新市國小則是500劑，而區公所採用，「宇美町式」接種，老人家坐定位後由醫護人員移動問診、施打，接種後留在原位觀察，長輩無需辛苦移動，是舒適、人性化、有效率的施打方式，淡水區希望能夠很貼心、順利的為市民施打疫苗，以確保大家的健康。

現場有許多85歲以上的長者，都是由家人陪同來到新市國小進行施打疫苗，今天一早首波施打的里別是屯山、中和以及新市鎮的崁頂里。

崁頂里長盧春安表示，原本以為會滿滿的排隊人潮，現場施打情形不算太踴躍，秩序相當良好。

屯山里長李永清也呼籲里內符合資格的民眾盡快施打疫苗為自身健康安全多一分保障。