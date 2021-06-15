貢寮區開打疫苗 五所國小生線上加油

貢寮區公所於今(15)日起為85歲以上長者施打AZ疫苗，除了採取宇美町式法施打，讓老人家可以就定位打針、休息，不用來回走動外，公所與各里辦公室也安排交通車的接駁，貢寮策略聯盟的五所國小今(15)日也特地在線上為醫護人員加油打氣，並送來550箱在地有機米製成的米香，慰勞疫情人員。

澳底國小校長李延昌表示，貢寮區包含和美、澳底、貢寮、福隆、福連五所國小生，自停止到校上課後，都有chromebook供孩子們使用，進行遠距教學，而今(15)日課程特別針對防疫主題，讓孩子們能在線上表達對防疫人員的感謝，而五所校方今日上午也將550箱有機米香送至區公所，希望用孩子們種下的稻穀，溫暖防疫人員們的心。

貢寮區長鍾耀磊表示，今天很感謝貢寮區策略聯盟五國小的加油打氣，本日下午也在澳底市場樓上進行第一階段的疫苗開打，包括和美、美豐、真理、仁里等里的長者都透過計程車等接駁方式前來，讓老人家的通勤更加安心，而接下來16日下午在貢寮國中，17日早上在福隆青年活動中心，分三個點作施打，以服務各里的民眾。