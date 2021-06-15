快訊

高端疫苗送件申請「緊急使用授權」 積極尋找三期合作國家

共機今大舉出海 28架快慢速機闖我西南ADIZ創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市不走民政系統堅持網路預約 柯文哲：彈性大

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
柯文哲表示，結論是未來要繼續接種疫苗，請大家上網預約，預約程式也會改進，並再三提醒民眾，只要按照預約時段抵達即可。圖／台北市政府提供
柯文哲表示，結論是未來要繼續接種疫苗，請大家上網預約，預約程式也會改進，並再三提醒民眾，只要按照預約時段抵達即可。圖／台北市政府提供

長輩施打疫苗首日，民眾抱怨多，北市與其他縣市在最大不同是力推網路預約，至於下一波接種北市是否考量效仿其他縣市走民政系統，以分區分里分時段施打？台北市長柯文哲表示，預約制可以讓民眾有選擇權、彈性大，未來要繼續接種疫苗，仍請民眾上網預約，預約系統也將改進。

柯文哲表示，不只有85歲的人要打疫苗，將來至少打到12歲，就要用最低行政成本，達到一樣效果，甚至更好效果，預約可以分割時段，發放通知單很難切到小時，而且預約制可以讓民眾有選擇權、彈性大，如果由市府直接分配，只能劃分上午、下午，還是會造成群聚。

柯文哲表示，下次將改善系統，以一小時為單位，才能做出時間分隔，九點開始打，就有三個小時，透過預約方式可以分割時段，不需要所有人都在九點前擠進來。

柯文哲表示，結論是未來要繼續接種疫苗，請民眾上網預約，預約系統也會改進，「第一次上線總有缺點，下一次做更好。」並再三提醒民眾，只要按照預約時段抵達即可。

疫苗 柯文哲 北市

延伸閱讀

北市醫護批疫苗預約系統沒姓名 柯文哲：要看就簽保密協定

長輩預約打疫苗提早到 柯文哲：只是讓自己排隊

賈永婕難過被批搞分裂 柯文哲：我也常被網軍K笑笑就好

警戒分階段降級？柯文哲：中央也頭痛 雙北不太可能單獨行動

相關新聞

北市不走民政系統堅持網路預約 柯文哲：彈性大

長輩施打疫苗首日，民眾抱怨多，北市與其他縣市在最大不同是力推網路預約，至於下一波接種北市是否考量效仿其他縣市走民政系統，...

北市居家醫療明起開打 優先到中正區、萬華區

北市規劃機動接種隊到家協助長照對象施打，台北市副市長蔡炳坤表示，長照機構本周可完成100家，下周全數1萬900人可完成接...

北市醫護批疫苗預約系統沒姓名 柯文哲：要看就簽保密協定

北市網路預約成功的85歲以上長者今明兩天開始施打疫苗，禾馨醫療營運長林思宏怒批，北市網路預約系統太爛，臨時建置導致聯絡資...

長輩預約打疫苗提早到 柯文哲：只是讓自己排隊

台北市85歲以上長者、65歲以上具原住民身分者今起開放接種AZ疫苗，台北市長柯文哲早上前往信義國中、松菸、中興診所、台安...

強迫篩檢人全擠在地下室 東森國際員工：根本是群聚

東森國際集團配合新北市安心企業快篩計畫，先前篩出1名員工PCR陽性，卻被爆強制員工篩檢，否則停職停薪。現又有員工爆料，位...

北市長者接種不良反應2人 不在籍長者17日下午接種

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，台北市副市長蔡炳坤表示，有兩位長者提出不良反應，經醫生診斷後，情況穩定，已返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。