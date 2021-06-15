北市不走民政系統堅持網路預約 柯文哲：彈性大

長輩施打疫苗首日，民眾抱怨多，北市與其他縣市在最大不同是力推網路預約，至於下一波接種北市是否考量效仿其他縣市走民政系統，以分區分里分時段施打？台北市長柯文哲表示，預約制可以讓民眾有選擇權、彈性大，未來要繼續接種疫苗，仍請民眾上網預約，預約系統也將改進。

柯文哲表示，不只有85歲的人要打疫苗，將來至少打到12歲，就要用最低行政成本，達到一樣效果，甚至更好效果，預約可以分割時段，發放通知單很難切到小時，而且預約制可以讓民眾有選擇權、彈性大，如果由市府直接分配，只能劃分上午、下午，還是會造成群聚。

柯文哲表示，下次將改善系統，以一小時為單位，才能做出時間分隔，九點開始打，就有三個小時，透過預約方式可以分割時段，不需要所有人都在九點前擠進來。

柯文哲表示，結論是未來要繼續接種疫苗，請民眾上網預約，預約系統也會改進，「第一次上線總有缺點，下一次做更好。」並再三提醒民眾，只要按照預約時段抵達即可。