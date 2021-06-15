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金山同住家人7人染疫明普篩 1人長期中山路擺攤賣菜

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山同住家人7人染疫明普篩，1人長期中山路擺攤賣菜。圖／金山區公所提供
金山同住家人7人染疫明普篩，1人長期中山路擺攤賣菜。圖／金山區公所提供

新北市政府今天公布總確診數總計5780人，其中金山區新增6人累計14人。金山區家族群聚感染6人連同昨日公布確診1人，共7人為同一家庭的同住家人，為金山區第一起多人的家族群聚感染，衛生局明天安排快篩隊至金山進行1日普篩。疫調過程中發現確診個案之一，為金山區中山路上的流動攤商，長期於中山路邊擺攤賣菜。

金山區公所表示，疫調過程中發現確診個案之一，為金山區中山路上的流動攤商，長期於中山路邊擺攤賣菜。呼籲所有區民，6月份有於中山路邊攤商進行採買者或有疑慮的民眾，請都前往快篩站普篩。

金山區家族群聚感染6人連同昨日公布確診1人，共7人為同一家庭的同住家人，市長相當重視並親自致電金山區長指示後續防疫措施，市長同時下令衛生局明天安排快篩隊至金山進行1日普篩。

金山區長廖武輝表示，接獲通報出現家族群聚感染時，第一時間即指揮衛生單位將一家7口職場接觸人員進行匡列採檢及居家隔離，同時也請警政單位進行大規模疫調，疫調過程中發現確診個案之一，為金山區中山路上的流動攤商，長期於中山路邊擺攤賣菜。

而三級防疫期間公所和警政每日聯合稽查取締路邊違規攤商，疫調發現流動攤商仍機動閃避取締，該確診者亦流動設攤且未落實實名制，導致疫調難掌握確實的接觸者，市長因而要求快篩隊前進金山區進行普篩。

區長廖武輝已安排清潔隊於中山路及區內重點路段進行全面性消毒，另更進一步安排全區大規模清消。區長廖武輝呼籲所有區民，6月份有於中山路邊攤商進行採買者或有疑慮的民眾，請都前往快篩站普篩。

快篩站設置時間16日 上午9時到11時30分、及下午1時30分至4時。地動在運動休閒廣場門口(金山消防隊旁) 新北市金山區五湖里南勢53號。對象不限金山區民，有上述疑似接觸者或有疑慮者，都可前往快篩

廖武輝呼籲，防疫需要大家齊心一起來，上街採買不要圖一時之便，務必配合政府措施落實防疫實名制，也提醒所有店家配合政府防疫措施，落實實聯制、量體溫、噴酒精。

金山同住家人7人染疫明普篩，1人長期中山路擺攤賣菜。圖／金山區公所提供
金山同住家人7人染疫明普篩，1人長期中山路擺攤賣菜。圖／金山區公所提供
金山同住家人7人染疫明普篩，1人長期中山路擺攤賣菜。圖／金山區公所提供
金山同住家人7人染疫明普篩，1人長期中山路擺攤賣菜。圖／金山區公所提供
金山同住家人7人染疫明普篩，1人長期中山路擺攤賣菜。圖／金山區公所提供
金山同住家人7人染疫明普篩，1人長期中山路擺攤賣菜。圖／金山區公所提供

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